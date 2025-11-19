Un excampeón del mundo de la Fórmula 1 criticó a Franco Colapinto por sus resultados + Seguir en









El campeón de 1997 habló después de que Alpine confirmara la continuidad del piloto argentino para 2026 como compañero de Pierre Gasly.

Jacques Villeneuve no se guarda nada cada vez que tiene un micrófono enfrente. Al campeón de 1997 con Williams no le tiembla el pulso cuando le piden una opinión sobre algún tema de Fórmula 1.

En una reciente entrevista brindada a una plataforma de apuestas, el canadiense analizó la decisión de Alpine de renovarle el contrato a Franco Colapinto para la temporada 2026.

“No son los resultados en pista que hemos visto desde fuera los que podrían justificar esa prórroga en Alpine”, arrancó el ganador de 11 Grandes Premios. “Creo que es muy similar a la época de los pilotos de pago; un piloto del equipo que era un piloto de pago para financiar al equipo. Eso es todo lo que es Colapinto”, agregó Villeneuve.

“Demostró destellos de rapidez, pero no es constante”, cerró. Está claro que el apoyo financiero que tiene el piloto argentino es seductor y una enorme ayuda para tener su butaca (como en mucho otros casos). En 2026, con nuevo reglamento y un coche que Alpine espera sea más competitivo, Colapinto deberá demostrar que su lugar no se trata solo de lo que dice Villeneuve.

Jacques Villeneuve y Colapinto.png Jacques Villeneuve fue campeón de con Williams en 1997. El expiloto italiano Davide Valsecchi también opinó sobre la elección de Alpine y no entiende por qué no fueron por Leonardo Fornaroli, campeón de F3 2024 y actual líder de F2. “Deberíamos llamar a Flavio Briatore y preguntarle por qué confirma a Colapinto en lugar de contratar a Fornaroli. Hay muchos intereses en juego. En mi opinión, deberían haber fichado a Fornaroli. La Fórmula 1 debería ser meritocrática”, dijo el campeón de GP2 de 2012.

“Creo que merece una oportunidad en la Fórmula 1: no choca, causa pocos daños y comete pocos errores, es bueno en la clasificación, gana y no se queja. Si lo ponen, tendrá una gran carrera”, agregó. Finalmente, Davide, actual comentarista de F1, habló directamente del piloto argentino: “En mi opinión, en el lugar de Colapinto, habría hecho todo lo que hace Colapinto, pero un poco más rápido y sin cometer todos los errores que cometió”.