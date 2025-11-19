Vero Lozano se enojó con Wanda Nara por la foto con Johnny Depp: "Le ganó el ego" + Seguir en









La acción de la conductora de MasterChef Celebrity despertó la bronca de Lozano y desató una inesperada interna en Telefe.

Wanda aprovecho la visita del actor para sacarse una foto y compartirla en sus redes.

La visita de Johnny Depp a la Argentina causo furor, pero también generó una problemática entre las conductoras de Telefe. Previo a que el actor de Hollywood brinde la primera entrevista en el país con Vero Lozano, se viralizó la imagen del encuentro entre Depp y Wanda Nara.

La acción de la conductora de MasterChef Celebrity habría enfurecido a Lozano. En Intrusos (América TV), el conductor Adrián Pallares advirtió que "está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas y las cacerolas, por Johnny Depp".

Qué dijo Vero Lozano sobre la foto de Wanda Nara con Johnny Depp En diálogo con un móvil del programa, la conductora de Corta por Lozano habló sin filtros sobre sus sentimientos tras la foto viral: "No me enojé con Wanda, pero me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego".

“Le ganó las ganas de focalizar sus logros personales. Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefé”, dijo sobre la presencia de Depp en el estudio de Telefe.

En la misma línea, la conductora relató una actitud que tuvo Wanda días atrás, que sumarian a su disconformidad que sintió luego de la foto de Wanda con Depp: “El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles (cuando estaba Johnny) paró la grabación para hacerse la foto”.

Y cerró con una reflexión sobre la mediatización que tuvo la infame imagen: "Lo que sí, me pareció feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial. Me parece que era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro, entiendo su cabeza, da contenido y material, pero bueno, Wanda es así".