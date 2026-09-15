Una diputada libertaria lanzó su candidatura a intendenta de San Miguel de Tucumán y desafía al PJ

Se trata de Soledad Molinuevo, quien ingresó al Congreso en 2025. Competirá por la municipalidad más importante del norte en las elecciones del 9 de mayo. El postulante a gobernador será Lisandro Catalán.

La diputada nacional Soledad Molinuevo lanzó este martes su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) a la intendencia de San Miguel de Tucumán, la ciudad más grande y económicamente importante del norte argentino.

"Voy a representar a nuestro espacio el próximo 9 de mayo en San Miguel de Tucumán", aseguró Molinuevo en sus redes sociales al dar a conocer su postulación. La decisión del gobernador peronista Osvaldo Jaldo de desdoblar los comicios para el segundo domingo de mayo obligó a acelerar los tiempos en el distrito.

Molinuevo tiene 53 años y es abogada. Ingresó al Congreso en 2025, tras secundar en la boleta a Federico Pelli, cabeza de lista. En 2024, antes de llevar al parlamento, fue designada transitoriamente como responsable de la Agencia Territorial Tucumán de la Secretaría de Trabajo , dependiente del Ministerio de Capital Humano.

En ese marco, los libertarios ya confirmaron que Lisandro Catalán, exministro del Interior y mano derecha de Guillermo Francos, competirá por la gobernación, mientras que la legisladora lo hará por la principal municipalidad, desafiando a la actual jefa comunal, Rossana Chalha, del PJ.

La dirigente violeta aseguró que tomó la decisión luego de conversar con los vecinos de la Capital y "con nuestra juventud, que son el motor de este proyecto", y de "ver el estado de abandono en el que se encuentra San Miguel de Tucumán después de tantos años de promesas incumplidas".

Luego de conversar con los vecinos de la Capital y con nuestra juventud, que son el motor de este proyecto, y de ver el estado de abandono en el que se encuentra San Miguel de Tucumán después de tantos años de promesas incumplidas, tomé una decisión. Conversé con nuestro… pic.twitter.com/zd1ptUabRM

Confirmó, a la par, que la decisión fue consensuada con Catalán y con otros referentes de LLA. "Con un equipo serio, comprometido y con ganas de transformar la ciudad, vamos a darle a los vecinos una alternativa para que, de una vez por todas, San Miguel pueda salir adelante", detalló.

En esa línea, la candidata indicó que quiere una ciudad moderna, ordenada y pujante: "Una San Miguel de Tucumán que vuelva a ser orgullo de todos los tucumanos y un ejemplo para el país". Y finalizó: "Esta vez, es en serio".

Por su parte, Catalán destacó la postulación de su compañera de escudería: "¡Vamos, Sole! Es un orgullo que representes a La Libertad Avanza y que seas la voz de tantos vecinos de San Miguel de Tucumán que quieren transformación de verdad y no mentiras vacías".

El exfuncionario aseguró que tienen el desafío de "devolverle a Tucumán su grandeza, en cada rincón y en cada barrio" y anticipó que "lo mejor está por venir".

Lisandro Catalán será el candidato a gobernador de Tucumán por LLA.

De esta manera, se empieza a despejar el escenario tucumano. Por un lado, La Libertad Avanza jugará con Catalán y Molinuevo. El peronismo, en tanto, planea repetir fórmula: Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo. De todos modos, todavía no está claro si podrá hacerlo.

Jaldo ofició como vicegobernador ocho años antes de ejercer la primera Magistratura, por lo que dependerá de cómo se interprete la Constitución local. Se descuenta que el tema se judicializará. La decisión la Corte Suprema de aceptar revisar el caso de Gildo Insfrán en Formosa sienta un mal precedente.

El mandatario norteño no solo enfrenta el asedio violeta en el pago chico sino también el de sus compañeros de ruta. El exgobernador Juan Manzur, actual senador del peronismo, echó a correr su candidatura. Todavía se desconoce si con intenciones reales de competir o como carta de negociación. Lo cierto es que ya recorre la provincia.

La principal incógnita es si el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) se plegarán a la aventura libertaria en un gran frente opositor o si, por el contrario, tendrán oferta autónoma.

De momento, Jaldo ya anticipó su rechazo a la reforma electoral y a la eliminación de las PASO. Sin embargo, este martes, llamó a acompañar el Presupuesto 2027 en el Congreso.

“Pedimos para algunas obras que tenemos en ejecución que se les asigne a la partida presupuestaria para que no paremos el ritmo de obra que llevamos. También se ha solicitado la contemplación de algunos recursos específicos que hoy no se están trasladando ni girando a las provincias”, sostuvo.