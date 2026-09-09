Scott Bessent desafía a los inversores que apuestan por una devaluación del yen: "Ahora yo estoy al mando" + Agregar ámbito en









El secretario del Tesoro de EEUU aseguró que cuando hace pronósticos sobre el desempeño de la moneda japonesa, lo hace con información privilegiada. "Pueden apostar contra mi si quieren", presumió.

FX

Mientras que el yen japonés se aprecia a sus niveles más altos en casi un año, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, lanzó un reto a los operadores del mercado que quieran apostar contra los esfuerzos del gobierno de Sanae Takaichi y su contraparte estadounidense de apuntalar a la moneda nipona.

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"Cada vez que la gente dice: “Bueno, el secretario del Tesoro está tomando un riesgo”, pues bien, ese es mi sueño: tengo información privilegiada", dijo funcionario norteamericano el martes en un evento en que repasó las ocasiones en las que ha intervenido en los mercados, incluidas las compras conjuntas de yenes que organizó con el gobierno de Japón el 31 de julio.

"Ahora yo estoy al mando, así que cuando intervenimos en el yen japonés, tengo una idea bastante clara de lo que van a hacer los japoneses, lo que va a hacer el Banco de Japón y lo que van a hacer los responsables políticos japoneses", dijo Bessent. "Y pueden apostar contra mi si quieren".

Una intervención a gran escala Japón gastó una cifra récord de u$s96.400 millones entre el 30 de julio y el 26 de agosto para respaldar el yen después de que este cayera a su nivel más bajo en cuatro décadas, de acuerdo a datos oficiales publicados por el Ministerio de Finanzas japonés durante los últimos días.

La campaña de intervención también se vio reforzada por el apoyo de EEUU, aunque las autoridades aún no han confirmado la cantidad de yenes que compró este país.

Si bien el yen se disparó inicialmente, las ganancias se desvanecieron en las sesiones posteriores, en parte porque los operadores destacaron la limitada capacidad de acción del Tesoro para realizar compras de divisas. El cambio de tendencia Sin embargo, desde finales de la semana pasada que la divisa volvió a fortalecerse gracias sólidos datos económicos y a las expectativas de que el Banco de Japón podría subir las tasas la próxima semana, además de rumores de una nueva intervención. El aumento de los rendimientos y la apreciación de la moneda japonesa pueden generar inquietud en Estados Unidos, en medio de la preocupación de que los inversionistas puedan optar por activos japoneses en lugar de activos estadounidenses como los bonos del Tesoro y el dólar. El mercado espera que el Banco de Japón suba los tipos de interés de referencia el próximo 18 de septiembre, una medida que podría beneficiar a la moneda japonesa.

1/2 Japón gastó una cifra récord y debió de solicitar la ayuda de EEUU para mantener el valor del yen. 2/2