Se disparó el dólar y estallaron los memes en las redes sociales

El presidente Alberto Fernández no podía quedar a salvo de la creatividad frente a la suba del dólar, y acá lo vemos sacándose una selfie con uno de ellos despegando, hacia el infinito y más allá.

No caben dudas que esta corrida lo afecta al ministro de Economía, Sergio Massa. Todos esperamos que el incendio no sea tanto, no obstante.