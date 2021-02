Se estira el veranito cambiario: dólar ofrecido y más reservas

Varias señales y expectativas son las que explican los niveles de las cotizaciones de los tipo de cambio informales, como el “blue”, el “contado con liqui” y el “MEP”. En primer lugar se descuenta que el Gobierno recurrirá al tipo de cambio oficial como ancla inflacionaria, por lo que el dólar oficial transitará dentro de los carriles presupuestados pero a una velocidad inferior de la que registre la inflación, intentando no caer en un retraso cambiario absurdo. Y si bien, los agregados monetarios están cayendo en términos reales, siguen creciendo a una velocidad del 70% interanual. De modo que el nivel de liquidez, o dicho de otra manera, el crecimiento de los depósitos mantendrá cierto crecimiento asegurando alguna licencia de la política monetaria de tasas de interés. Ahora bien, otro factor o señal que entró a terciar en el escenario de estabilidad cambiaria es el importante vencimiento del Impuesto a la Riqueza que opera a fin del próximo mes. Las estimaciones indican que el Tesoro espera recaudar más de $400.000 millones. Pero ocurre que la gran mayoría de quienes deberán pagar este tributo tienen exceso de dólares y no de pesos, por lo que el mercado aventura que el pago de este impuesto redundará en otra fuente adicional de divisas en el mercado cambiario doméstico. De modo que quiénes deban “vender” divisas para hacerse de los pesos y cancelar el impuesto serán un canal de abastecimiento de la oferta cambiaria. Si el BCRA continúa en las próximas semanas comprando divisas, o por lo menos, no se transforma en vendedor, y bajo las restricciones del cepo amplio el mercado debería mantener la tendencia. La que, según especulan los operadores, se extendería bien comenzado el segundo trimestre cuando comiencen a ingresar tímidamente los dólares de la cosecha. Al respecto, se habla de 50 millones de toneladas de maíz y otras 50 millones de soja. Si solo se liquidara la mitad, el flujo de divisas le permitiría al BCRA comandado por Miguel Pesce y al Palacio de Hacienda en cabeza de Martín Guzmán atravesar el otoño rumbo a las elecciones sin sorpresas desagradables. Pero por otro lado, también entran a jugar las especulaciones sobre la bonanza de que el FMI amplíe su capital y Argentina, como el resto de los socios, reciba una inesperado desembolso de DEG (la moneda del FMI) en función de su cuotaparte. De ahí que se habla, más allá del acuerdo pendiente con el organismo que el Tesoro y el BCRA podrían recibir unos u$s3.000 millones si se concreta dicho aumento en el Fondo. Si bien el monto parece insignificante frente a la deuda con el FMI o los compromisos del país, en la actual situación sería sin duda una “lluvia” (de divisas) de verano para el stock de reservas del BCRA.