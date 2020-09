Senado: kirchnerismo reflota puja contra el procurador Casal

Seguido a ello, Doñate disparó: “Estamos frente a una conducta que, además de ilegal, es de desprecio y de rebeldía de un fiscal para con este Senado, que es de una gravedad inusitada y que no encuentra un paralelismo en la historia, en el vínculo entre el Senado de la Nación y ese órgano extrapoder constitucional. Y que, evidentemente, señora presidenta, no podemos tolerar”.

Para el legislador rionegrino, “lo que hace el fiscal Eduardo Casal es alzarse contra la autoridad de este Senado de la Nación” y representa “es una omisión deliberada, dolosa, artera, de ese fiscal a cargo interinamente de la Procuración, de poner en funciones a quienes decidió este Senado sean sus representantes en el Tribunal de Enjuiciamiento”.

Luego, Doñate agregó: “Hemos llegado, en estas últimas horas, al extremo, junto con la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de intimar por nota, de consultar y preguntar qué estaba pasando con el incumplimiento. Y hemos recibido, hace minutos, una contestación del fiscal Casal diciéndonos, a grandes rasgos, que no puede cumplir con el resolutorio porque tiene que revisar la validez de la decisión tomada por el Senado. Es decir, se arroga una especie de revisión tardía e incompetente de las decisiones de este Congreso. Esto es un escándalo, señora presidenta. Palabras más, palabras menos, nos dice que hará jurar a los que elegimos en este Senado cuando a él se le ocurra. Es decir, una especie de autoridad supralegislativa con facultades de controlar una decisión y los plazos adoptados por este Congreso”.

Como si fuera poco, el senador kirchnerista expresó: “También va la responsabilidad que tiene -hablo del Ministerio Público Fiscal- la representación máxima de los fiscales asociados, la Asociación de Fiscales, en la figura del fiscal Rívolo, que en las últimas horas también ha incurrido en conductas que no están a la altura de un fiscal de Nación, adhiriendo a una cautelar -que, según me acabo de enterar, se acaba de caer; era ‘de cajón’- contra este Senado, apoyando y dándole musculatura institucional a una fundación que se hace llamar ‘Que sea Justicia’. Una persona jurídica que evidentemente es inexistente, que no está inscripta legalmente en la Inspección de Personas Jurídicas, como corresponde, que es trucha, básicamente, que tiene impugnado su objeto, que no cumple con los requisitos del artículo 193 del Código Civil y Comercial. Que no existe, básicamente. No existe como fundación”.

Por último, Doñate dijo que “dejar pasar esto habilitaría en lo sucesivo que cualquier persona, cualquier órgano, cualquier asociación -algunas inscriptas, otras truchas- desafíen las instituciones de la democracia y de la República, algo que nos ha costado mucho en la historia argentina, señora presidenta”. Y finalizó: “No solo se interrumpe o se afecta la institucionalidad con las armas. Tenemos historia en este país. También hay vías blandas. Hay vías solapadas que tienen una gravedad muy pero muy profunda también, con alzamientos como los de este fiscal, como este procurador Casal -interino e irregular- a la autoridad legal de esta Cámara de Senadores. Hay otras vías más sutiles y menos visibles, como ésta, pero de gravedad, que realmente tenemos que tomar en cuenta, de alto impacto, como la que estamos viviendo en estas horas. Pido que analicemos esta situación”.

Respuesta opositora

Tras la confirmación de la convocatoria para esta tarde la vicepresidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), contestó al tándem Sacnun-Doñate. “Estaremos presentes para fundamentar que no corresponde, en esta oportunidad, el tratamiento de dicha cuestión de privilegio, exponiendo fundamentos legales y de procedimiento. Mañana -por hoy- sabremos el alcance de un nuevo embate del oficialismo al titular del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo la legisladora cordobesa.