El inesperado feriado de mayo que miles podrán aprovechar en Buenos Aires + Seguir en









Si bien no será para todos, habrá varios afortunados que tendrán la oportunidad de tener un día libre extra, debido a este asueto.

El quinto mes del año trae un descanso sorpresa para trabajadores y estudiantes. Freepik

Mayo abrió con un feriado en su primer día, pero no será la única novedad en cuanto a descansos que llegue en su calendario. El quinto mes del año traerá una sorpresa que favorecerá a miles de argentinos, que podrán disfrutar de una jornada libre de tareas si se ven afectados.

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Cabe remarcar que no será de alcance nacional, por lo que no todos podrán sacarle provecho a la fecha en particular. Si bien será de alcance local, a diferencia de muchos de estos asuetos, el mismo abarcará a varias ciudades, que frenarán sus actividades a raíz de esta celebración.

Descanso Feriados Freepik Varios afortunados podrán aprovechar un fin de semana largo en la primera semana de mayo. Freepik

Por qué es feriado del 8 de mayo de 2026 El viernes 8 de mayo no será parte del calendario nacional de feriados, pero si afectará a varios sectores de la provincia de Buenos Aires. Las localidades de Marisol del partido de Coronel Dorrego, Coronel Granada de General Pinto, Fortín Acha de L.A. Alem, Piedritas de General Villegas, Rancagua de Pergamino, Tres lomas del partido homónimo, Nicanor Olivera y La Dulce de Necochea, 12 de Octubre y Morea de Nueve de Julio, y Martínez de Hoz de Lincoln, celebrarán una jornada patronal.

Eso se debe a que esos sitios conmemoran el día de la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina. A este día también se sumarán los partidos de La Costa, Tordillo y Luján.

A raíz de esta celebración, la actividad del sector público se verá frenada, al igual que la de los empleados del Banco Provincia. En cuanto a quienes se desempeñen en el sector privado, deberán aguardar a ver qué decisión tomarán sus empleadores, ya que podrían optar por adherirse. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional