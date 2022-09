Sergio Massa en EEUU: la agenda del ministro para el segundo día de la gira

Este martes, el superministro continuará con su agenda de reuniones, entre las que se destacan un encuentro con representantes del Banco Mundial y con la Cámara de Comercio de los EEUU.

Agenda para el martes 7 de septiembre

8.00 horas: Reunión de trabajo con Axel van Trotsenburg, Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial.

9.00 horas: Reunión de trabajo con Alfonso García Mora, Vicepresidente Regional para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

11.30 horas: Anuncio de inversión y reunión de trabajo con Joao Carlos Costa Braga, VP Global y Presidente para América Latina de Whirlpool Corporation.

13.00 horas: Reunión de trabajo con Mike Pyle, asesor económico internacional adjunto del Consejo Nacional de Seguridad y Sherpa del Presidente Biden para G-20 y G-7.

14.30 horas: Anuncio de inversión y reunión de trabajo con Paul Graves, CEO de LIVENT.

15.30 horas: Anuncio de inversión y reunión de trabajo con Del Renigar, Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Rio Tinto y Guillermo Calo, Director Ejecutivo del Proyecto Rincón.

17.00 horas: Reunión de trabajo con la US Chamber of Commerce e inversores. Empresas: Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Bayer, Bristol Myers Squibb, Cargill, Chevron, Citi, DHL, Dow Chemical, Excelerate Energy, General Motors, Gilead Sciences, HSBC, John Deere, Merck & Co., Inc. Metlife, Pfizer Inc., Google y Procter & Gamble y Spotify.