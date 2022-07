Los mercados ven una figura "amigable" en Sergio Massa

Nery Persichini, head of Research & Strategy de la administradora de fondos GMA Capital, planteó que el mercado ve en el ex titular de Diputados "la opción más racional” dentro de un abanico de opciones de la que podría disponer el presidente Alberto Fernández. Massa tiene sólidas relaciones con empresarios de primer nivel, de los que integran el denominado “círculo rojo” y algunos miembros de su equipo, como Diego Bossio, son consultores muy respetados en el ambiente financiero. Persichini considera en ese sentido que “es la figura más market friendly, que entiende las preocupaciones de los inversores”. Según indicó el analista, para los operadores e inversores institucionales “Massa al menos no va a profundizar los desequilibrios preexistentes”.