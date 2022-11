Massa anunció que la exportación incremental de autos y autopartes "no pagará retenciones"

"Cuando se llega a este número se llega por una decisión de inversión. Este era un sector que decían que no tenía futuro en la Argentina. Planteaban que en realidad las terminales y la cadena de valor no eran competitivas y que, por lo tanto, teníamos que tener libre importación de vehículos y además, no darle incentivos a la producción y a la exportación de autos nacionales", sostuvo Massa.

Además, indicó que "este auto que hoy está en el 42% de integración nacional y que esperamos que termine en 2024 con el 50%, porque queremos más trabajo argentino en los autos que exportamos, es la demostración de que si nos proponemos y alineamos los incentivos".