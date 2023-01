Recompra de deuda: las reacciones de economistas al anuncio de Massa

"Justamente por eso es con los bonos que cotizan en moneda extranjera que se apunta a disminuir la brecha entre los dólares alternativos y el dólar oficial", señaló.

Luego remarcó que se trata además de un intento de reducir la brecha entre los dólares, una demostración hacia los mercados: "De esa manera lo que le esta demostrando a los mercados es que tiene un excedente de plata, aun para adelantar los pagos. Lo que hace que caiga el riesgo país, y mejore el rendimiento de los bonos con lo cual cualquier necesidad de financiamiento que haya tiene mayores chances de colocación que de otra manera", detalló.

"Se trata de una forma de intervenir en la brecha para bajarla. Es como si vendiera dólares futuros pero es al revés, adelanta pagos". Por otro lado agregó: "Es un ahorro importante. Los bonos esos cotizan un tercio de lo que vale el valor nominal".

"Es auspiciosa la noticia, es una demostración de poder", consideró y luego expresó: "En realidad al dólar blue le hace cosquillas nada mas", concluyó.

En tanto, el diputado nacional y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller calificó de "buena noticia" la recompra de deuda externa.

Esta medida, "es una buena noticia que marca un sendero de recuperación de algunos aspectos centrales como las mejoras de las reservas, y el control de las variables de economía", por lo que, el gobierno "viene aprovechando cierta situación de mejora en sus reservas, y ve como una nueva oportunidad para bajar deuda", declaró en diálogo con El Destape Radio.

En este sentido, explicó que las expectativas del mercado generan que los títulos de deuda argentina se vendan hoy a un 30% de su valor nominal, "permitiendo comercializar un título que vale 100 dólares a 30, siendo una gran oportunidad para bajar la deuda".

Reacción en redes sociales

Darío Epstein, de Research for Traders, destacó los aspectos positivos de la recompra: "Mi lectura del anuncio de Massa: Aumenta el poder de fuego para intervenir dólar MEP y CCL, vía compra de bonos. Desde el BCRA estaban limitados por FMI. Supuestamente bajarían los dólares alternativos. Se achicaría la brecha. //Pero seguramente mi lectura es equivocada…", expresó el especialista en su cuenta de Twitter.

Reacciones negativas al anuncio de Massa

Por el contrario, el ex ministro de Economía durante la presidencia de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay señaló: "No se entiende: ¿acaso los pocos dólares de las reservas no eran "para la producción"? ¿Resulta que ahora son para "mejorar el riesgo país y los vencimientos...de 2029/30? ¡Faltan 7 años para pagarlos! Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente...".

En el mismo sentido, el economista liberal Gustavo Lazzari criticó duramente la medida: "Anuncio Massa:

1) 1000 palos son cinco Ronaldos

2) La deuda del Tesoro la recompra el BCRA.. este es el mejor país del mundo. Pagamos con imprenta lo que tenemos que pagar con ahorro.

3) Empezó la campaña. Juega Massa

4) Habrá nuevos spots a las 9 Am

No más".

El consultor económico se sumó al rechazo y expresó: "Delirante, el BCRA no tiene dólares para importar insumos y salen a comprar deuda externa. ¿Con esta maniobra piensan para la desconfianza en el peso?".