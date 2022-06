La soja quebró su récord histórico: superó los u$s655 por tonelada

El contrato de julio subió por cuarta rueda al hilo y ganó 1,67% (US$ 10,66) hasta los US$ 650 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 1,02% (US$ 6,25) para concluir la jornada a US$ 617,20 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la firme de manda internacional de la mercadería estadounidense y ante las expectativas de que haya nuevos recortes a las existencias de dicho país.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó hoy exportaciones semanales de la campaña 2021/22 de 429.900 toneladas, por encima de las 111.600 toneladas del reporte anterior y dentro del rango previsto por los operadores, de entre 100.000 y 500.000 toneladas.

Asimismo, las ventas 2022/2023 fueron relevadas en 595.300 toneladas, por encima de las 284.000 toneladas de la semana pasada y dentro del rango esperado por los privados, de entre 200.000 y 700.000 toneladas, especificó la corredora de granos Granar.

Por otro lado, el mercado se mostró expectante de un nuevo recorte de los stocks estadounidense en el informe sobre oferta y demanda mundial de granos que publicará mañana el USDA.

"El promedio de las estimaciones privadas ubicó el stock de cierre de la campaña en 5,93 millones de toneladas, debajo de los 6,39 millones del reporte de mayo", puntualizó Granar.

La harina acompañó al tendencia alcista del poroto, con un salto de 2,86% (US$ 13,12) hasta los US$ 471,23 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,37% (US$ 6,83) para concluir la sesión a US$ 1.821,65 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó en sus posiciones más cercanas 1,11% (US$ 3,35) y cerró a US$ 304,32 la tonelada.

Según los analistas de la corredora, la firmeza del mercado estuvo dada por "una demanda que se mantiene sostenida frente a una oferta que se prevé menor en la nueva campaña 2022/2023, por la caída del área sembrada en Estados Unidos y por la lógica merma que tendrá la producción en Ucrania, donde la guerra se prolonga y los acuerdos para sacar el grano retenido ya parecen una utopía".

En este sentido, el USDA informó ventas semanales de maíz 2021/2022 por 280.400 toneladas, por encima de las 185.800 toneladas de la semana pasada.

Por último, el trigo retrocedió 0,32% (US$ 1,29) y se ubicó en US$ 393,62 la tonelada, debido al avance de la cosecha norteamericana de invierno, aunque la falta de resultados de las negociaciones entre Rusia y Ucrania limitaron las bajas.