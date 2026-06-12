Las 3 películas de Netflix perfectas para palpitar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

De cara al inicio de la Copa del Mundo, la plataforma de streaming tiene una variedad de títulos ideales para palpitar el estreno de la Albiceleste.

La plataforma de streaming tiene material para entreneter a los fanáticos de la Albiceleste.

Todo el planeta ya está metido en el clima que genera el Mundial 2026, y Netflix está más que al tanto de esto. La plataforma de streaming entiende que la pasión de los hinchas y la impaciencia por ver el estreno de la Selección Argentina el martes 16 de junio ante Argelia son oportunidades que no puede desaprovechar.

Dentro de su catálogo, ofrece opciones que podrán calmar las ansias de los fanáticos antes de ver al equipo de Lionel Scaloni buscar revalidar el título que obtuvo en Qatar cuatro años atrás. Desde contenido apto para toda la familia hasta obras que nos llevan a la vida de los grandes protagonistas del fútbol local en la Copa del Mundo.

La Albiceleste debutará ante Argelia en el Mundial 2026, pero Netflix tiene alternativas para calmar las ansias de los hinchas hasta ese día.

El héroe de todos los argentinos en Qatar tiene su película disponible en Netflix. Esta producción comienza con su vida de niño en Mar del Plata y el largo recorrido que realizó hasta convertirse en el arquero campeón del mundo. Lo más llamativo de la producción es que alterna un estilo de documental acompañado de animaciones, lo que la hace ideal para ver en familia con los chicos.

La cinta también revive el duro momento que atravesó al irse muy joven a Europa, las suplencias en distintos equipos que sufrió antes de poder ser titular, lo que le permitió llegar a la Selección Argentina. El gran foco del filme estará en la mentalidad de Dibu, quien supo mantenerse fuerte en los peores momentos y aprovechar cada pequeña oportunidad que se le presentaba.

Sean eternos: Campeones de América

La serie que más identifica a los campeones del mundo antes de que lo sean. Esta historia repasará la génesis del éxito del conjunto dirigido por Lionel Scaloni: la Copa América 2021 disputada en Brasil. El documental repasa los momentos vividos durante el torneo, con imágenes exclusivas y acompañado por los testimonios de los protagonistas.

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El contexto en el que se vivió esa competencia, con la pandemia que los obligó a encerrarse en un predio durante 45 días con la posibilidad de viajar solo para los partidos, y un discurso emotivo de Lionel Messi antes de la histórica final ante la verdeamarela, convierten a la serie en la alternativa perfecta para ver antes del estreno de la Albiceleste ante Argelia el martes 16 de junio.

Diego Maradona

Este documental fue estrenado en 2019 y fue dirigido por Asif Kapadia, quien consigue dar en la tecla al mostrar imágenes inéditas de Diego Armando Maradona. La historia se centra principalmente en el momento en que el Pibe de Oro fue traspasado del Barcelona hacia el Napoli en 1984.

Embed - Diego Maradona (2019): Official Trailer | HBO

En el medio de su paso por el equipo italiano, Pelusa consiguió conquistar la Copa del Mundo de México 1986 con una de las actuaciones más increíbles que se hayan visto en la competición.

Pero no será lo único que repasará, ya que abordará temas como sus adicciones, las presiones de la fama y el final de su ciclo en el club italiano, así como los vínculos con la mafia que empezaron a destruir su carrera en la Serie A y afectaron su vida personal.