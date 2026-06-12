Mauricio Pochettino vs Gustavo Alfaro: duelo argentino en el arranque del Mundial 2026 con estilos opuestos y la misma ambición

Los entrenadores se cruzan en el debut del Grupo D, en un partido que pondrá frente a frente dos ideas distintas de juego en el inicio del torneo.

El inicio del Mundial 2026 tendrá un fuerte sello argentino, aunque desde los bancos. En el primer partido del Grupo D, Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en un cruce que tendrá como protagonistas a dos entrenadores nacidos en la Argentina.

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Por un lado, Mauricio Pochettino , al mando del conjunto anfitrión, buscará aprovechar el impulso del público local. Del otro, Gustavo Alfaro intentará consolidar el crecimiento de un equipo que llega en alza tras una clasificación compleja.

El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood y marcará el puntapié inicial para ambos seleccionados en un grupo que también integran Australia y Turquía.

El equipo dirigido por Pochettino apuesta por un estilo reconocible: intensidad, presión alta y protagonismo con la pelota . Sin embargo, en su ciclo reciente también mostró algunas debilidades defensivas, más allá de contar con figuras como Christian Pulisic y Weston McKennie .

El equipo dirigido por Pochettino apuesta por un estilo reconocible: intensidad, presión alta y protagonismo con la pelota.

El entrenador argentino no oculta su ambición, incluso frente a rivales más poderosos. “Desde el día en que aceptamos este reto, asumimos esa responsabilidad como motivación y energía. Nadie ve a Estados Unidos como un candidato… ¿Por qué no?”, planteó recientemente, dejando en claro su confianza en el factor local.

En la vereda opuesta, Alfaro construyó en Paraguay un equipo ordenado, sólido en defensa y peligroso de contraataque, con una identidad bien marcada. La disciplina táctica y el juego aéreo son algunas de sus principales armas.

El técnico también dejó un mensaje claro en la previa: “Las potencias juegan desde las certezas… nosotros jugamos desde la ilusión”, afirmó, y agregó: “Las victorias nunca se pueden garantizar, pero las actitudes sí”.

Gustavo-Alfaro En la vereda opuesta, Alfaro construyó en Paraguay un equipo ordenado, sólido en defensa y peligroso de contraataque, con una identidad bien marcada. La disciplina táctica y el juego aéreo son algunas de sus principales armas.

El conjunto sudamericano llega con una base firme liderada por el capitán Gustavo Gómez, mientras que en ataque sobresalen Miguel Almirón y Julio Enciso, este último en duda por una molestia física.

Más allá de los nombres, el partido propone un contraste claro: posesión y vértigo frente a orden y efectividad, en un choque que puede marcar el rumbo de ambos en el torneo.

Con estilos diferentes pero la misma ilusión mundialista, el cruce entre estos dos técnicos argentinos promete ser uno de los atractivos iniciales de la competencia.