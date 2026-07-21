Confirmaron que el menor entrevistado en Paraguay no es Loan Peña: los detalles del caso

El niño, identificado como Ramiro, fue entrevistado tras registrarse "similitudes" con Loan. Sin embargo, sus padres se presentaron en una comisaría para desmentir que fuera el correntino.

No es la primera vez que se menciona a Paraguay como uno de los países en los que había datos de Loan.

El Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la provincia de Formosa confirmó que el niño entrevistado en la Expoferia Roque Alonso de Paraguay no es Loan Peña .

Fuentes periodísticas consultadas por Noticias Argentinas indicaron que los padres del menor, que se hacía llamar Ramiro, se presentaron en una comisaría de la ciudad de Clorinda ante el revuelo por el video de la entrevista.

Además, analizaron una característica distinguida en la alerta amarilla emitida por Interpol: una cicatriz situada en el remolino de la cabeza .

"Hemos solicitado una prueba morfológica en ambas fotografías: la de Loan, en su momento, y la de este niño", explicó el oficial paraguayo Ramón Vera , encargado del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas .

En este sentido, el agente subrayó que se recabó material de "más cámaras de seguridad" y consignó que "se pudo ver al niño junto a una pareja dentro de la Expo": " Hay un 88% de similitudes entre rasgos faciales y otros tipos de dimensiones en el rostro", expresaron las fuentes, si bien se determinó que no se trata de Loan.

El niño había sido visto en la Expoferia, una de las más importantes de Paraguay.

La Expoferia es una de las más importantes de Paraguay, la cual se lleva a cabo del 11 al 26 de julio y reúne a más de 1.450 expositores, con shows de artistas nacionales e internacionales, ferias de empleo y competencias ganaderas.

No es la primera vez que se menciona a Paraguay como uno de los países en los que había datos de Loan. A comienzos de la investigación se creyó que detrás había una organización de trata de personas y que pudo haber sido trasladado hasta allí.

Juicio por Loan Peña: una de las tías reconstruyó el operativo el día de la desaparición

Hace unas semanas, una de las tías de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes, reconstruyó el operativo de búsqueda del menor realizado el mismo día que perdieron su rastro. Se trata de Gabina Noguera, hermana de su mamá, quien declaró cerca de una hora y media en el juicio que se desarrolla desde hace unas semanas.

Para empezar, Noguera sostuvo en su testimonio: "Necesitamos saber qué pasó, ese es mi único interés". En su relato, describió que aquel 13 de junio de 2024 ella estaba de franco de servicio, pero el comisario Walter Maciel, uno de los implicados, ordenó que todos los efectivos se pongan a disposición de la búsqueda.

"Primero recibí un mensaje de WhatsApp de Maciel preguntándome si tenía familiares en El Algarrobal, a lo que le dije que antes habían vivido mis abuelos. Me vuelve a consultar sobre María Noguera y José Peña, pero me enteré de lo de Loan por un mensaje de mi cuñada", detalló.