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9 de abril 2026 - 10:06

Sueldos de empleados públicos: de cuánto es la suba de salarios y cuándo se paga la suma fija de $40.000

Los aumentos serán escalonados y de carácter retroactivo. Desde el ATE advirtieron que el aumento no igualará la inflación en ese período.

Cómo será el aumento escalonado para empleados estatales.

Cómo será el aumento escalonado para empleados estatales.

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El Gobierno oficializó un nuevo esquema de aumentos escalonados para empleados públicos. Además, el Decreto 206/2026 establece el pago de una suma fija de $40.000.

La homologación del acuerdo establece un cronograma de aumentos que se realizarán de manera progresiva y con carácter retroactivo entre los meses de enero y mayo.

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Empleados públicos: de cuánto es el aumento y cómo se pagará

La agenda de aumentos establece una suba del 2,5% para enero, 2,2% para febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y, finalmente, un 1,5% para mayo.

Más allá de los porcentajes mensuales, la normativa también dispone el pago de una suma fija de carácter excepcional y no bonificable por un total de $40.000. La misma será abonada a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General.

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La medida establece el esquema de aumentos hasta el mes de mayo.

Por último, el decreto también establece topes para el cobro de horas extras. Para enero, el límite fue de $791.210 pesos, mientras que en mayo el mismo estará en $851.392.

Desde el sector sindical de empleados estatales, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, criticó el aumento fijado por el Gobierno y afirmó que el mismo hará que los salarios queden diez puntos por debajo de la inflación.

La situación de los médicos residentes

En la misma normativa, el Gobierno también contempló una actualización en los haberes de los médicos residentes nacionales que se desempeñan en hospitales públicos.

De esta manera, quienes cursan el primer año pasarán de $1.117.549 a $1.202.555 al finalizar el esquema de mayo.

Para los de segundo año, el salario pasará de $1.252.254 a $1.347.506 y para aquellos que se encuentren en el tercer y cuarto año, el rango pasará de $1.377.066 a $1.481.811.

En cuanto a los jefes de residentes, al llegar el mes de mayo los mismos percibirán un salario de $1.585.814.

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