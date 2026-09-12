Cuánto cuesta ir al GP de Madrid: los precios de la vuelta de la ciudad al circuito + Agregar ámbito en









La ciudad española aguardó 45 años para albergar un Gran Premio de la Fórmula 1 y es una de las fechas más costosas para los argentinos.

Madring está listo para ser uno de los espectáculos más interesantes de la F1. Fórmula 1

El regreso de la Fórmula 1 a Madrid también abre una posibilidad para los argentinos que quieran seguir la categoría desde las tribunas. El viaje exige varios millones de pesos entre la entrada al Madring, el alojamiento y los pasajes desde Buenos Aires.

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La diferencia entre las alternativas más accesibles y las más caras es amplia. Los precios publicados para la carrera permiten tener una referencia concreta antes de sumar otros gastos de la estadía.

La ciudad se prepara para recibir al Gran Circo tras 45 años. Mirador Madrid El valor de las entradas para el GP de Madrid La opción más barata fue el acceso general, sin asiento numerado, que tuvo un precio de 295 euros, unos $518.000 con una cotización de referencia de 1.757 pesos por euro. Esas localidades se agotaron, por lo que el piso entre las tribunas disponibles quedó bastante más arriba.

Curvas Enlazadas marca ese punto de partida con entradas desde 626 euros, alrededor de $1,1 millones. En sectores como Alta Velocidad, donde cambia la ubicación dentro del trazado, el precio sube hasta 895 euros, cerca de $1,57 millones.

El salto más fuerte aparece en la Recta Principal, donde se concentran las ubicaciones de mayor valor. Allí, el ticket más caro alcanza los 1.541 euros, aproximadamente $2,7 millones. El abono corresponde a las tres jornadas de actividad e incluye también las competencias de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Valor de hoteles en Madrid La tarifa media durante el fin de semana de la carrera alcanza los 485 euros por noche, equivalentes a unos $852.000 con la misma cotización utilizada para las entradas. La cifra surge de un relevamiento realizado sobre más de 13.000 reservas. La categoría del alojamiento cambia bastante el precio. En hoteles de tres estrellas se registran habitaciones desde 262 euros, alrededor de $460.000 por noche, mientras que en establecimientos de cinco estrellas las tarifas superan los 1.000 euros, más de $1,75 millones. Pasajes a Madrid A diferencia de las entradas y los hoteles, los aéreos desde Buenos Aires aparecen publicados directamente en pesos en los portales argentinos. Los pasajes de ida y vuelta con una escala parten de unos $2,08 millones por persona en clase económica. Las opciones sin escalas son más caras. En ese caso, los precios parten de aproximadamente $2,87 millones ida y vuelta y, entre los valores más altos relevados, pueden acercarse a los $3,4 millones por pasajero.