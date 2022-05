Tarifas: pese a la tensión interna, el Gobierno no cambiará su plan de suba

Según pudo saber este medio, Alberto Fernández respaldará de lleno la modificación tarifaria de luz y de gas, como también la política de reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria. En rigor, la noticia es que no sólo no hay dudas al respecto, sino que el Presidente lo considera clave para comenzar a bajar la inflación. Es decir que, en la ecuación inflacionaria, Fernández entiende que el Gobierno debe hacer su parte (bajar el déficit fiscal y la emisión monetaria) y los empresarios deben hacer la suya (acuerdos de precios, precios máximos, etc.), lo que, en su opinión, redundaría en una reducción de las expectativas de inflación.