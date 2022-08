Taxis: Gobierno porteño realiza audiencia para aumentar un 50% la tarifa

Fuentes de la administración local indicaron a Télam que el encuentro comenzará a las 12, se hará bajo la modalidad virtual y tendrá como primer expositor a Mariano Rebord, gerente operativo Taxis, Remises y Escolares del Gobierno porteño.

La audiencia se realizará a través de la plataforma Zoom para los oradores, mientras que se podrá seguir la transmisión en el canal de Youtube del Gobierno porteño que difunde este tipo de convocatorias públicas y se dispondrá de la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250 para las personas que no tengan acceso a un dispositivo.

La suba de la tarifa propuesta por las autoridades porteñas será en dos tramos que se aplicarán un 30% desde septiembre, en tanto que el restante del 20% será desde noviembre; no obstante resta definir las fechas exactas en que entrarán en vigencia.

Cuánto pasará a costar desde septiembre

De esta manera, el valor de la ficha, que actualmente está en $14,40 en horario diurno y $17,40 en el nocturno, pasará a costar en septiembre $18,70 y 22,50; y en noviembre se irá a %22,50 y $27.

En el caso de la bajada de bandera, los valores vigentes de $140 para el horario diurno y $174 del nocturno se trasladarán a $187 y $225 en septiembre y a $225 y $250 en noviembre.

La suba de taxis coincidirá con el aumento que tendrá también la tarifa del subte, prevista en un 40% para fines de septiembre, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno porteño en la propuesta efectuada el viernes durante una audiencia pública.

De acuerdo a la ley número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, las audiencias públicas representan "una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella". No obstante, "las opiniones recogidas son de carácter consultivo y no vinculante"