Economía no prevé colocar bonos dólar linked hasta marzo

Los instrumentos dólar linked fueron utilizados por el Ministerio de Economía dentro del combo de medidas para aplacar la corrida cambiaria de los primeros 20 días de octubre. La primera licitación se realizó el 6 de octubre. En esa oportunidad, el Tesoro recibió 1362 ofertas, colocó bonos por el equivalente a u$s 1766 millones y a cambio recibió efectivo por $136.105 millones. La segunda llegó el 27 de octubre y, en esa licitación, el Palacio de Hacienda decidió colocar el equivalente a u$s 1660 millones a cambio de $129.804 millones. Entre ambas colocaciones, el total de instrumentos dólar linked en manos de inversores privados sumó alrededor de u$s 3420 millones y permitió aspirar $265.909 millones.

Enero y febrero son dos de los meses más cargados de vencimientos de 2021. Solo en el primer mes del año, el Tesoro deberá cancelar pagos por alrededor de $237.000 millones entre instrumentos de mercado, letras intra sector público, bonos del plan gas y del consenso fiscal, y vencimientos de Adelantos Transitorios del Banco Central, de acuerdo a un análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. El vencimiento más importante del mes se concentrará el 29 de enero, cuando el Tesoro deba pagar la amortización de $137.399 millones de una Lede (S29E1) y $50.186 millones entre capital e intereses de una Lepase (SE291).

Solo en instrumentos de mercado, el Tesoro deberá hacerle frente a vencimientos por $2,1 billones en 2021, obligaciones que se concentran especialmente en enero, febrero, abril, julio y agosto.

Durante este año, Economía colocó títulos en pesos por el equivalente a $2,516 billones en distintos instrumentos de mercado. También logró pesificar alrededor de u$s6.700 millones. En canjes, según estimó la Secretaría de Finanzas se realizaron operaciones por el equivalente a $3 billones en total.

De cara a lo que viene, el ministro Martín Guzmán aseguró ayer que cerrar 2020 en línea con lo planeado permite arrancar desde “un punto de partida en cuanto a las condiciones monetarias y fiscales para el inicio de 2021 que facilita ahondar en la construcción de previsibilidades”.

“Reconstruir el mercado de deuda pública en pesos era condición necesaria para generar alternativas de financiamiento y canalización del ahorro en instrumentos en moneda local. Este proceso es fundamental para la estabilidad de largo plazo, y le daremos continuidad”, dijo Guzmán en declaraciones a la prensa.