Tesoro usará $344.000 millones en utilidades del BCRA en lo que queda del año

Las dudas sobre el financiamiento monetario se habían instalado cuando el Ministerio de Economía informó que en el último bimestre del año buscarían reducir la asistencia proveniente del Banco Central a través de la devolución de adelantos transitorios. El financiamiento que el Tesoro recibe por parte del Banco Central puede ser por dos vías: adelantos transitorios (AT) y transferencias de utilidades. En el caso de los AT, tienen un tope: pueden ser equivalentes al 10% de la base monetaria o al 12% de la recaudación de los últimos 12 meses. En el caso de las utilidades, según los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2019, los resultados no asignados del período llegan a $1,606 billones. Según le confirmaron a Ámbito fuentes de la entidad, ese es el límite máximo de utilidades que podría utilizar el Tesoro para financiarse durante 2020.