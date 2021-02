A casi un año de trabajar remotos: cómo la pandemia cambió el trabajo para siempre

El 1 de julio de 2020 asumí el rol de gerente general de Microsoft en Argentina. Fue otro nuevo punto de partida en mis más de 20 años de carrera internacional, esta vez en mi país, con la oportunidad de conectar con todo nuestro equipo local, pero definitivamente no fue como me lo había imaginado. No cambié la ubicación de mi escritorio en la oficina, no recibí el saludo de nadie en los pasillos ni compartimos el desayuno con mi equipo para hablar del futuro. En cambio, viví todo esto desde mi escritorio en casa, con emojis por chat y saludos en Teams, LinkedIn, y otras redes sociales, compartí un desayuno virtual con mi equipo y el año continuó de la misma manera.