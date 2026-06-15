Detuvieron a una "viuda negra" acusada de matar al empresario y socio de Martín Menem

La sospechosa fue arrestada en José C. Paz tras ser identificada por cámaras de seguridad. Está acusada de haber participado en la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, el empresario venezolano que fue hallado sin vida en su departamento de Caballito.

La investigación por la muerte de Daniel Osorio Peñaloza , empresario venezolano y socio de Martín Menem , registró un avance clave con la detención de una mujer de 33 años acusada de haber participado en el crimen.

La sospechosa, identificada como Analía Olmedo , fue capturada en José C. Paz por efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad en un operativo ordenado por el fiscal Eduardo Cubría. La supuesta "viuda negra" ahora deberá prestar declaración ante la jueza Paula González, que interviene en la causa.

Según los investigadores, la mujer fue identificada a partir del análisis de cámaras de seguridad que la registraron ingresando y saliendo del edificio de Caballito donde días después fue encontrado el cuerpo de Osorio Peñaloza.

El empresario, de 46 años, fue hallado muerto en su departamento luego de que allegados alertaran a las autoridades por la falta de contacto durante varios días. Cuando la Policía ingresó a la vivienda encontró el cuerpo semidesnudo y sin signos evidentes de violencia, una circunstancia que inicialmente complejizó la investigación.

Con el avance de las pericias y el análisis de las imágenes de vigilancia, los investigadores lograron identificar a la mujer ahora detenida, quien quedó imputada como presunta autora material del homicidio.

¿Quién era el empresario Osorio Peñaloza?

Osorio Peñaloza era gerente general de GenTech S.A., una empresa dedicada a suplementos dietarios y nutrición deportiva fundada por Martín Menem antes de su desembarco en la política nacional.

Tras conocerse la muerte del empresario, el presidente de la Cámara de Diputados expresó públicamente su dolor. “La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos”, escribió en sus redes sociales.

Menem también aclaró las versiones que surgieron alrededor de su presencia en el lugar donde fue hallado el cuerpo. Según explicó, llegó al departamento luego de recibir un llamado que le informó sobre la situación y cuando arribó ya trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal médico.

Mientras continúa la investigación para reconstruir las circunstancias del hecho, la Justicia buscará determinar el grado de participación de la detenida y establecer el móvil del crimen.