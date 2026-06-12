Acuerdo en la OIT para avanzar en la regulación del trabajo en plataformas

El delivery y los servicios de transporte de personas son usos más extendidos de la economía de plataformas.

La economía de plataformas continúa presentando desafíos para la comunidad global, que indaga mecanismos para poder regular la actividad y habilitar garantías legales para los trabajadores de aplicaciones . Un encuentro en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pudo alcanzar avances para avanzar en una legislación que les de un marco a aquellos que se desarrollan en la actividad.

El consenso se alcanzó en la 114ª Conferencia Internacional del organismo, realizado en la ciudad suiza de Ginebra . El futuro instrumento buscará establecer estándares internacionales vinculados a condiciones de trabajo, protección sindical, negociación colectiva y acceso a derechos laborales básicos , lo que representa un paso hacia la formalización de la actividad.

El acuerdo alcanzado abre ahora una nueva etapa de trabajo para la elaboración del instrumento que establecerá estándares internacionales destinados a garantizar condiciones laborales justas para millones de trabajadores y trabajadoras de plataformas a escala global. Según el Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación (SiTraRepA), el sector está compuesto por 200 mil trabajadores de reparto y 900 mil conductores en la Argentina, aunque la informalidad del rubro imposibilita precisar cifras oficiales.

“Los debates que se desarrollan en la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país”, señaló Horacio Calculli, integrante de la delegación argentina de la Confederación General del Trabajo (CGT).

OIT Plataformas

Reforma laboral: qué cambió para los trabajadores de plataformas

La reforma define que un “prestador independiente de plataformas tecnológicas” es una “persona humana que conviene la prestación del servicio privado de reparto y/o de movilidad de personas a usuarios a través de las plataformas tecnológicas de forma independiente”. Asimismo, se delinearon una serie de obligaciones y derechos tanto para los trabajadores como las plataformas.

En primer lugar, el capítulo trata la libertad de conexión del prestador independiente a la plataforma tecnológica, que podrá conectarse a cualquiera de las aplicaciones disponibles en el mercado. De esta forma, se le permite elegir sus propios horarios y decidir el tiempo de conexión, así como aceptar o rechazar solicitudes según su conveniencia.

También se reconoce el derecho del prestador a definir el medio de transporte utilizado para brindar el servicio, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales y convencionales correspondientes. Se contempla la utilización de bicicletas, motocicletas, autos u otros vehículos autorizados.

El proyecto dispone que los prestadores independientes tendrán acceso a conocer los criterios que emplean las plataformas para la agrupación y categorización de sus servicios. La información debe brindarse de forma clara para asegurar mayor transparencia entre los trabajadores y la empresa.