Freelancers argentinos pueden facturar hasta u$s2.000 por proyecto durante el Mundial

El Mundial también impulsa una economía digital paralela donde creadores y freelancers argentinos pueden facturar desde u$s50 hasta más de u$s2.000 por proyecto para marcas, medios y plataformas globales.

El Mundial también impulsa una economía digital paralela donde creadores y freelancers argentinos pueden facturar desde u$s50.

Más allá del impacto tradicional en turismo, consumo y publicidad , los grandes eventos deportivos están impulsando una nueva generación de trabajadores digitales —creadores de contenido, streamers, diseñadores, marketers, editores y freelancers— que monetizan audiencias y servicios de manera global, muchas veces cobrando en dólares o mediante plataformas internacionales.

La Argentina atraviesa uno de los momentos de mayor expansión de su economía digital y exportadora de servicios . En 2025, la Economía del Conocimiento alcanzó un récord histórico de u$s9.600 millones en exportaciones y ya representa más de la mitad de las exportaciones de servicios del país, consolidándose como uno de los sectores estratégicos de mayor crecimiento. Actualmente supera los 285.000 empleos formales y Argentina ya se posiciona como uno de los ecosistemas de pagos digitales más desarrollados de América Latina.

En ese ecosistema, microcreators pueden cobrar entre u$s50 y u$s500 por acción , mientras que mid creators pueden superar los u$s1.000 por colaboración. A su vez, freelancers especializados en edición o contenido deportivo llegan a facturar entre u$s300 y u$s2.000 por proyecto durante períodos de alta demanda vinculados al torneo.

Según estimaciones de la industria, la creator economy global ya supera los u$s190 mil millones y América Latina aparece como una de las regiones de mayor crecimiento, impulsada por el trabajo remoto, el contenido digital y los pagos cross-border; la creator economy latinoamericana podría acercarse a los u$s 98.000 millones hacia 2033.

En paralelo, los pagos a creadores crecieron 59% interanual y plataformas como TikTok y YouTube se consolidan entre las principales fuentes de ingresos para creadores digitales. Además, casi el 70% de los creators ya combina múltiples vías de monetización, desde contenido patrocinado y membresías hasta afiliados, ecommerce y servicios freelance.

freelancer.jpeg En paralelo, los pagos a creadores crecieron 59% interanual y plataformas como TikTok y YouTube se consolidan entre las principales fuentes de ingresos para creadores digitales.

“Durante grandes eventos deportivos aumenta especialmente la demanda de creadores de contenido para TikTok, YouTube Shorts, reels, streaming y watch parties, así como de perfiles freelance vinculados a edición de highlights, motion graphics, thumbnails, memes y contenido en tiempo real para marcas, medios, influencers y fan pages”, afirmó Rubén Galindo Steckel, CEO de Airtm.

También se acelera la contratación de community managers especializados en conversación deportiva y estrategias de social commerce asociadas a camisetas, merchandising, apuestas, ecommerce y plataformas digitales. En paralelo, la monetización vía plataformas globales y pagos cross-border se consolida como uno de los negocios de mayor crecimiento para freelancers latinoamericanos que trabajan con clientes internacionales.

En este contexto, la compañía desarrolló una campaña regional enfocada en creators, comunidad y monetización digital durante el Mundial, con colaboraciones junto a más de 30 creadores por mercado, contenidos UGC y acciones pensadas para capitalizar el crecimiento de la conversación online alrededor del torneo.

Como parte de esta iniciativa, Airtm lanzó una promoción especial en Argentina durante el Mundial 2026 para nuevos y actuales usuarios. Quienes reciban hasta u$s 500 a través de su Cuenta Virtual USA o Cuenta Virtual Euro de Airtm podrán acceder a un bono de u$s50 en USDC, acreditado directamente en su cuenta dentro de las 48 horas posteriores al cumplimiento de los requisitos de la promoción.

Argentina aparece como uno de los mercados más relevantes dentro de este fenómeno. El crecimiento del trabajo freelance internacional, la adopción de herramientas financieras digitales y la fuerte cultura futbolera convierten al país en un escenario natural para la expansión de modelos de monetización global.