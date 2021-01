Se reglamentó ley de teletrabajo: empresarios destacan "acercamiento" en artículos clave

En ese sentido, Calello destacó que se llegó “a un punto intermedio” en dos cuestiones clave como la desconexión y la reversibilidad: “La reversibilidad, hubiéramos preferido un plazo mayor al de 30 días, pero en la letra de la resolución, están contenidas las posibilidades y la razonabilidad, es decir que en ese sentido no hay mayor problema y creemos que lo podemos llevar adelante sin conflictos. El tema de la desconexión, también se ajustó un poco llevándolo a lo que dice la ley de contrato de trabajo: no es que va a estar prohibido recibir una comunicación. En nuestro sector, por ejemplo, trabajamos con distintos husos horarios, con empresas que quizá están en una emergencia y necesitan la atención aunque sea fuera de horario. Aunque no puede ser la normalidad, obviamente”.

“La reglamentación mejoró un poco la situación que se había generado con la ley, porque realmente la ley como estaba iba a ser casi impracticable. Ahora, de alguna manera, al tener la reversibilidad únicamente para los trabajadores que no fueron contratados originalmente en esa condición, de alguna manera se amortigua un poco ese punto”, sostuvo por su parte Pedro Cascales, vocero de la CAME, quien detalló: “Sin embargo, en la mayoría de las pymes la reversibilidad debería ser algo que esté a cargo del empleador, no del empleado, porque la pyme es muy dinámica y a veces se necesita que una persona esté presencial y en otro momento a distancia. Al mismo tiempo, mucha gente está trabajando hoy a distancia y hay empresas que han tenido que achicarse, incluso a nivel de espacio físico, y si esa gente después quisiera regresar, probablemente la empresa no tenga lugar para que regrese”.

Acerca de la desconexión, desde CAME sostuvieron: “Se aclaró de alguna manera con la reglamentación, pero sigue siendo cuestionable. El tema de la imposibilidad de notificarle cualquier cosa fuera del horario de trabajo, es algo muy habitual en la pyme, y realmente es bastante impracticable”. “Lo principal es que la ley sea aplicable, operativa, y tengo miedo de que algunas cosas como la reversibilidad y la notificación fuera de horario, pueda generar conflictos a futuro, sobre todo en el ambiente pyme”, concluyó Cascales.

Por su parte, el directivo de la UIA José Urtubey analizó al respecto: “Creo que la reversibilidad, más allá de la instancia a la que se logró acordar, me parece que como concepto, es complicado de aplicar. Tiene que haber eventualmente un acuerdo de las partes, no puede ser unilateral, por más que se consideren que tiene ciertos argumentos para ser solicitada”. Acerca del derecho a la desconexión, el empresario sostuvo que “tiene que primar la razonabilidad” y remarcó: “Si no se ponen pautas razonables, el trabajo propiamente dicho se puede desnaturalizar”.