Tras el armado de listas, los empresarios observan señales positivas

Como dato anecdótico, algunos de los organizadores de este encuentro estaban preocupados por la cantidad de asistentes, dado que Milei no parece ser el candidato con más posibilidades. Tal vez haya pesado también la anterior experiencia, cuando el orador invitado fue Mauricio Macri y el Consejo tuvo que reducir la cantidad de mesas por falta de demanda. No obstante, se vieron sorprendidos por las reservas que se registraron para concurrir a la exposición del libertario, al punto que no sólo se vendieron todos los cubiertos (a precios que distan de ser populares), sino que también se formó una lista de espera.