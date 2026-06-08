EEUU denegó el ingreso al mejor árbitro de África y podría perderse el Mundial 2026

Se trata de Omar Abdulkadir Artan. Su participación en el certamen está en duda.

En medio del fuerte operativo de seguridad que se vive en EEUU por el Mundial 2026 , el mejor árbitro designado por la Federación Africana de Fútbol, Omar Abdulkadir Artan, no fue autorizado para ingresar al país. Su participación en el certamen está en duda.

El somalí de 33 años, designado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), llegó en las últimas horas al continente americano para integrar la nómina de colegiados que arbitrarán en la Copa del Mundo que se disputará en EEUU, México y Canadá.

Al igual que el resto de las delegaciones, Artan viajó con un sueño: ser el primer árbitro somalí en dirigir en la máxima cita del mundo del fútbol . En el camino, dirigió las eliminatorias africanas, la Copa Africana de Naciones y la Liga de Campeones de África, siendo uno de los máximos referentes del arbitraje continental.

Omar Abdulkadir Artan contaba con un visado en regla para ingresar a EEUU, según indicó a la AFP Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes. Pero al arribar, las autoridades migratorias le denegaron el ingreso y ordenaron su deportación a Turquía .

La deportación de Artan supone un duro golpe para Somalia, que nunca había tenido un árbitro en una Copa del Mundo y aguardaban con ansias el comienzo de la cita para ver a su compatriota dirigir a los mejores jugadores del mundo. Pero su situación migratoria pone en duda su participación.

Los ciudadanos de Somalia integran la nómina de los países que sufren las prohibiciones de viajar a Estados Unidos, impuestas por el gobierno de Donald Trump. Hasta el momento, la FIFA no emitió comunicado sobre la situación del árbitro.

falcon perez tello herrera

Quiénes son los árbitros que representarán a Argentina en el Mundial 2026 y cuánto podrían cobrar

En el certamen mundialista, Argentina estará representada por tres árbitros, en un torneo que tendrá 48 equipos y 104 partidos, en los que los colegiados deberán controlar el cumplimiento de las reglas. Quiénes son y cuánto podrían cobrar.

Por primera vez, Argentina estará representada por tres delegaciones arbitrales en la Copa del Mundo. Estarán encabezadas por Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.

Tello es árbitro FIFA desde 2019 y cuenta con la mayor presencia en duelos internacionales. Dirige a nivel Conmebol en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Eliminatorias, además de participar en escenarios de la UEFA y Concacaf. También formó parte de la terna arbitral argentina en Qatar 2022.

Árbitro FIFA desde 2015, Herrera tiene amplia experiencia internacional y es una de las caras más conocidas a nivel local. Se destaca por administrar bien las emociones de los jugadores y es raro que los partidos se le vayan de las manos. En una edición particular como el Mundial 2026, con muchas selecciones nuevas, sus habilidades serán bien valoradas.

En el caso de Falcón Pérez, es árbitro FIFA desde 2022. Dentro de la nueva generación, es considerado uno de los que más potencial tiene para conducir a nivel internacional. Su aspecto más flojo es la falta de experiencia fuera del fútbol argentino.