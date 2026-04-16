Tras la inflación de marzo, Juan Carlos de Pablo advirtió por un factor "ausente" que podría impactar en abril

El economista se refirió al dato del 3,4% que arrojó el IPC para el mes pasado. En ese sentido, comparó la situación con otros países del mundo y puso sobre la mesa un factor que podría tener más preponderancia en los próximos meses.

Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más cercanos al presidente Javier Milei, analizó el dato del INDEC que arrojó un 3,4% de inflación en marzo . Al referirse a las variables que explicaron el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), consideró que se dejó afuera a un factor importante en el cálculo final que podría impactar en los próximos meses

En una entrevista con el canal LN+, De Pablo comparó el incremento que se registró el mes pasado con la suba de precios que hubo en Estados Unidos, a raíz de la guerra en Medio Oriente. En ese sentido, afirmó: “Hay una cosa ausente en el aumento de precios al consumidor de marzo: la guerra”, planteó.

El economista señaló que la cifra "no es para festejar" y advirtió que en los análisis realizados sobre la cifra final se dejó afuera el impacto que tuvo la suba del petróleo a nivel global. “Hay que tener cuidado” , dijo y explicó: “En febrero, sin la guerra, tuvimos 2,9% y ahora hay de tres para arriba”.

De Pablo señaló que la Argentina aún no sintió los efectos directos del conflicto entre EEUU e Israel con Irán en Medio Oriente, como sí ocurrió en otros países, en donde se registraron incidencias en los precios a raíz del aumento del barril del crudo dado el bloque que tanto Washington como Teherán aplicaron sobre el estrecho de Ormuz .

En ese marco, se refirió al caso de EEUU. El lunes se dio a conocer el dato de inflación en el país norteamericano: “Ellos estaban acostumbrados a tasas de 0,2%, pero ahora fue de 0,9%, con lo cual la tasa interanual pasó de 2,4% a 3,3%. La energía aumentó 10,9% y el gasoil 21,2%”, explicó.

“La moraleja es que tuvieron una triplicación de la tasa de inflación por el impacto de energía, lo que en la Argentina no ocurrió. Uno tiene que mirar los promedios y, después, desagregar para ver qué es lo que ocurrió. Ahora estamos en abril y pasan millones de cosas”, continuó el economista.

Respecto a la situación económica de la población, De Pablo dijo no creer que algunos ciudadanos deban endeudarse para poder comprar comida. “¿Seguro que, de todos los gastos, el único que no podés cambiar es la demanda de alimentos? Tengo dudas porque la tasa de interés más cara en todos los lugares del mundo, incluida la Argentina, es la tarjeta de crédito", afirmó.

Por otro lado, el economista se refirió a la reacción del presidente Javier Milei al dato de inflación de Indec, quien dijo que se trató de un “número malo”, aunque indicó que hay elementos duros que permiten explicar lo que sucedió. Al respecto, De Pablo señaló: “Su reacción es lógica, no puede estar contento con una tasa de inflación del 3% mensual. Tampoco lo veo desesperado. No tiene que meter la gamba dibujando el Indec, prohibiendo las importaciones, congelando precios o moviendo la banda para abajo”.

La inflación acumula diez meses consecutivos sin bajas

La inflación de marzo superó el umbral clave del 3%, al alcanzar el 3,4%, y ya acumuló diez meses consecutivos sin bajas, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El principal impulso llegó de las tarifas y la educación, en el mes de la vuelta a clases; aunque también fue clave el salto del precio del barril del petróleo, que impactó directo en los combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente.

El índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un alza de 9,4% en el primer trimestre del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, ya había adelantado que el dato de marzo se ubicaría por encima del 3%, aunque proyectó un sendero de "desinflación" hacia adelante y, con énfasis, afirmó que "se vienen los mejores 18 meses de Argentina de las últimas dos décadas". Pese al mal dato del IPC, el funcionario destacó la "fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria", que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo.