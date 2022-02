Entre la guerra y los incendios

Otro dato clave resulta de los daños a infraestructura, total o parcial, de alambrados, corrales, mangas, bañaderos, tanques, galpones; maquinarias; equipos, etc. que, por ejemplo, impedirán en varias localidades, la iniciación de la vacunación antiaftosa en el próximo mes de marzo, al no poder manejarse la hacienda. En tanto, cantidad de camiones comienzan a converger sobre las zonas afectadas, cargados de rollos, y fardos para socorrer a los animales que quedaron vivos, y que no tienen comida por la pérdida de pasturas y campo natural por los incendios. La nota, para variar, la dieron las reparticiones públicas que demoraron la “flexibilización” ante la falta de protocolos de “emergencia” para actuar rápidamente. En las exigencias para mover hacienda (Senasa). En el caso de los camiones (Vialidad), y para la ayuda de camiones, maquinaria pesada, y planchones del Ejército, no está muy claro si la autorización depende de un jefe militar, o del Ministro del área.