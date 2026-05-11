Tiene una fortuna de 500 millones de dólares, pero no le va a dejar nada a sus hijos: qué pasa con Sting

El artista hace años que está en el centro de la polémica, debido a que no destinará su patrimonio a sus legítimos herederos, aunque tiene un motivo más que importante.

Las historias relacionadas a los hijos que reciben millones de dólares de sus padres, es porque ninguno es un heredero directo de Sting . Desde hace años, la estrella británica sostiene que no planea ceder su fortuna a sus descendientes, una decisión que, lejos de nacer del egoísmo, responde a una profunda convicción sobre el valor del trabajo.

El ex líder de The Police construyó una carrera que no solo le permitió forjar un imperio económico, sino que también lo preparó para enfrentar un mundo que soñaba conquistar desde su juventud. Esas experiencias tempranas lo llevaron a adoptar una postura que, aunque genera controversia cada vez que resurge en los medios , refleja su visión sobre la independencia personal.

Sting nació como Gordon Matthew Thomas Sumner el 2 de octubre de 1951 en Wallsend, una localidad de Northumberland, Inglaterra. Su madre, Audrey, trabajaba como peluquera, mientras que su padre, Ernest, fue ingeniero y lechero. Antes de dedicarse por completo a la música tuvo distintos empleos , entre ellos inspector de hacienda, obrero de la construcción y cobrador de autobús.

Su formación artística comenzó en el circuito de jazz local, integrando grupos como Newcastle Big Band y Last Exit. Paralelamente, en 1973 se recibió de maestro de escuela primaria y ejerció la docencia durante dos años. Fue en esa época cuando nació su icónico apodo: sus compañeros lo bautizaron Sting (aguijón) por un suéter de rayas amarillas y negras que lo hacía lucir como una abeja.

Cómo se convirtió en un músico exitoso y millonario

El salto decisivo llegó en 1977, cuando se mudó a Londres y formó The Police junto a Stewart Copeland y Henry Padovani, reemplazado más tarde por Andy Summers. La banda publicó “Outlandos d’Amour” en 1978, un debut que incluyó “Roxanne” y “Can’t Stand Losing You”, dos canciones que ayudaron a instalar su mezcla de rock, reggae y new wave.

La banda creció con rapidez y se ubicó entre los grupos más importantes de fines de los 70’ y comienzos de los 80’. “Reggatta de Blanc”, “Zenyatta Mondatta”, “Ghost in the Machine” y “Synchronicity” ampliaron su alcance internacional con temas como “Message in a Bottle”, “Don’t Stand So Close to Me”, “Every Little Thing She Does Is Magic” y “Every Breath You Take”.

La banda ganó seis premios Grammy y vendió más de 75 millones de discos antes de separarse en 1986. Para Sting, ese período lo consolidó como cantante, bajista y compositor central de un repertorio que siguió generando ingresos durante décadas.

Embed - The Police - Every Breath You Take (Official Music Video)

Cómo se convirtió en un músico exitoso y millonario

Después de The Police, Sting inició una carrera solista que sostuvo su lugar en la industria musical. Su primer álbum de estudio, “The Dream of the Blue Turtles”, salió en 1985 y mostró una búsqueda más amplia, con influencias de jazz y colaboraciones con músicos como Branford Marsalis. Luego llegaron discos como “…Nothing Like the Sun”, “Ten Summoner’s Tales” y “Brand New Day”.

Ese recorrido le permitió sumar éxitos propios como “If I Ever Lose My Faith in You”, “Fields of Gold” y “Desert Rose”. Con el paso de los años, acumuló 17 premios Grammy, un Globo de Oro, un Emmy y cuatro nominaciones al Óscar por canciones compuestas para películas. También trabajó en teatro musical, participó en producciones audiovisuales y mantuvo una agenda de giras internacionales.

El gran movimiento financiero llegó en febrero de 2022, cuando vendió su catálogo de canciones a Universal Music Publishing Group. La operación incluyó sus composiciones con The Police y su obra solista, con clásicos como “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Fields of Gold”, “Desert Rose” y “Englishman in New York”. El acuerdo fue estimado en 300 millones de dólares.

Embed - Sting - Shape of My Heart (Official Music Video)

Sin fondos fiduciarios: el pensamiento de Sting sobre el futuro de sus hijos

La postura de Sting sobre la herencia no es nueva. En 2014 ya había dicho que sus seis hijos no debían esperar una fortuna familiar, porque no creía en los fondos fiduciarios como forma de asegurarles la vida. En esa entrevista explicó que el dinero que ingresaba se gastaba en compromisos, estructura de trabajo y gastos familiares.

Esa idea volvió a tomar fuerza en una entrevista reciente, donde el músico reafirmó que no cambió de opinión. Para Sting, decirle a un hijo que no tiene que trabajar puede ser dañino, porque lo aleja de la independencia y del mérito propio. Su planteo no pasa por cortar todo apoyo, sino por evitar que el dinero se transforme en una carga.

El músico tiene dos hijos con su exesposa Frances Tomelty, Joe y Fuschia, y cuatro con Trudie Styler, Mickey, Jake, Eliot y Giacomo. En su explicación, destacó que pagó su educación, cubrió necesidades básicas y estaría dispuesto a ayudarlos si atravesaran una dificultad real. La diferencia está en que no quiere que esperen una herencia millonaria.

El patrimonio actual de Sting

El patrimonio actual de Sting está estimado en 550 millones de dólares. La cifra surge de una carrera de cinco décadas, más de 100 millones de álbumes y sencillos vendidos entre The Police y su etapa solista, giras internacionales, derechos musicales y trabajos paralelos en cine, televisión y teatro. También figura como actor, inversor inmobiliario y filántropo.

Además de la música, su fortuna incluye propiedades de alto valor. En 2008, Sting y Trudie Styler compraron un ático de 500 metros cuadrados en Central Park West, Nueva York, por 26.98 millones de dólares. Años después lo pusieron en venta por 56 millones de dólares y finalmente lo vendieron por 50 millones.

La pareja también tuvo casas en Inglaterra, Italia y Los Ángeles. Entre esos activos aparece una propiedad de playa en Malibú con siete habitaciones y diez baños, ofrecida en alquiler por 200 mil dólares durante el verano.