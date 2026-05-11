La tercera canción del Mundial 2026: Shakira regresa a la Copa del Mundo tras Brasil 2014

La cantante colombiana volverá a ser parte del cancionero del torneo más importante del fútbol de selecciones, con un tema que promete ser un éxito.

La colombiana regresará al torneo y publicó en sus redes un adelanto del tan esperado tema.

Después de más de diez años, el Mundial 2026 le devolvió a Shakira un lugar dentro del cancionero para la Copa del Mundo. La artista colombiana, que ya tuvo dos éxitos relacionados al torneo más importante del fútbol a nivel selecciones, vuelve con un nuevo tema que hará delirar a los fanáticos.

Con un artista invitado que es un éxito en sus tierras, la cantante sacó a la luz “Dai Dai” , que formará parte del proyecto de la FIFA para el torneo. En vez de un solo himno, se lanzará un álbum que deje conforme a todas las naciones que formarán parte del show más grande del deporte rey.

Shakira volverá a ser parte de la Copa del Mundo, por tercera vez en su carrera.

Shakira presentó “Dai Dai” , la tercera canción del álbum oficial del Mundial 2026. La artista colombiana compartió un adelanto grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, y confirmó que el tema contará con la participación de Burna Boy , cantante nigeriano convocado para esta nueva entrega musical del torneo.

El video dura poco más de un minuto y muestra una primera parte de la canción. El fragmento tiene ritmo caribeño, partes cantadas en inglés y una letra que habla de una Copa del Mundo inclusiva y global , uno de los rasgos con los que se presenta la próxima edición.

En las imágenes aparecen bailarines, camisetas de distintos países y colores de múltiples selecciones. La grabación se realizó pocos días después del show que Shakira dio en las playas de Copacabana, también en Río, y tuvo como escenario al Maracaná, uno de los estadios más conocidos del país.

La cantante colombiana ya había formado parte de dos ediciones anteriores. En Sudáfrica 2010 interpretó “Waka Waka”, uno de los temas más recordados de los últimos mundiales, y en Brasil 2014 participó con “La La La”, una canción que también quedó asociada a aquella Copa del Mundo.

El anuncio vuelve a poner a Shakira dentro de la escena musical del fútbol después de doce años. “Dai Dai” será lanzada durante el mes de mayo y se suma al álbum oficial después de dos estrenos que ya habían marcado el comienzo de la lista musical del Mundial 2026.

Embed - 'DAI DAI': ASÍ SUENA la nueva canción oficial del MUNDIAL de SHAKIRA

Lighter y Por Ella: los dos primeros temas de la Copa del Mundo

El primer tema del álbum oficial fue “Lighter”, una colaboración entre Jelly Roll y Carín León. La canción se estrenó el 20 de marzo en plataformas digitales y fue producida por Cirkut, ganador del Grammy 2026 como productor del año, uno de los nombres fuertes detrás del lanzamiento.

La elección reunió a un artista estadounidense, un cantante mexicano y un productor canadiense, en una primera muestra del perfil del disco. El tema mezcla rock, country y regional mexicano, tres estilos ligados a los países anfitriones y a los recorridos musicales de los artistas convocados.

Embed - Jelly Roll x Carín León - "Lighter" (Official Music Video)

El segundo lanzamiento fue “Por Ella”, interpretado por Belinda y Los Ángeles Azules, con producción de Tainy. La canción fue publicada bajo el sello Def Jam Recordings, llegó junto con su videoclip a los principales servicios de streaming y sumó otra presencia mexicana al álbum oficial.

Embed - Los Ángeles Azules - Cómo Te Voy A Olvidar (Video Oficial)

Cuándo es el lanzamiento oficial de la canción de Shakira para el Mundial 2026

El lanzamiento oficial de “Dai Dai” será el 14 de mayo. Ese día se conocerá la versión completa de la canción de Shakira junto a Burna Boy, después del adelanto grabado en el Maracaná y publicado por la artista colombiana en su cuenta de Instagram.

La fecha llega menos de un mes antes del comienzo del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio. El campeonato se extenderá hasta el 19 de julio y tendrá su final en Nueva York Nueva Jersey, dentro de una edición con más partidos y más selecciones que cualquier Copa del Mundo anterior.

Por ahora no se informó cuántas canciones más tendrá el álbum oficial. Lo confirmado es que habrá nuevos lanzamientos en los próximos meses, con artistas que aún no se ha revelado, aunque con la llegada de la competencia tan cerca, se espera que finalmente salga a la luz la lista completa de músicos que formarán parte del disco.