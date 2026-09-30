Juegos Suramericanos: dejaron $120.000 millones en Santa Fe y movilizaron a más de 600.000 visitantes

La competencia impulsó la hotelería y la gastronomía en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Además, dejó nuevas obras y la provincia ya apuesta a los Panamericanos Junior 2029.

Marcela Aeberhard, ministra de Turismo de Santa Fe, estimó en $120.000 millones el impacto económico generado por los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos dejaron un fuerte impacto económico y turístico en Santa Fe, con movimiento en las tres ciudades sede —Rosario, Santa Fe y Rafaela— y una inversión en infraestructura que, según las autoridades provinciales y municipales, busca dejar un legado más allá de las dos semanas de competencia .

En diálogo con Ámbito , desde el stand del Litoral en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en La Rural, la ministra de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard , detalló los principales números que dejó el evento deportivo.

“ Recibimos más de 600.000 visitantes durante toda la competencia. Eso se tradujo en un movimiento de $120.000 millones, generado por la actividad turística vinculada a los Juegos, principalmente en hotelería, gastronomía y recreación ”, detalló Aeberhard.

Según explicó, la ocupación hotelera alcanzó por momentos el 100% , aunque con diferencias entre las ciudades sede. “ Rafaela llegó hasta el 70% y Rosario, hasta el 80%. En los hoteles de cuatro y cinco estrellas también hubo días con ocupación total ”, agregó.

Los datos difundidos por la provincia dan cuenta de que durante los 15 días de competencia, casi 3,5 millones de personas pasaron por las competencias y los Fan Fest , en la edición de mayor convocatoria en la historia de los Juegos Suramericanos. La organización involucró además a 400 empresas y unos 3.000 trabajadores . Aeberhard destacó que, además de lo deportivo, las propuestas culturales y musicales contribuyeron a ampliar la asistencia.

“Hubo 85 propuestas entre eventos culturales, musicales y Fan Fest. Eso permitió alcanzar los 3,5 millones de espectadores. Solo la ceremonia de apertura reunió a 250.000 personas en el Monumento a la Bandera y el cierre convocó a más de 100.000 en el Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe”, sostuvo la ministra.

Otro de los ejes que Aeberhard destacó fue la participación de estudiantes de toda la provincia. “Se movilizaron 200.000 alumnos de escuelas de los 19 departamentos de la provincia, que pudieron visitar Rafaela, Santa Fe y Rosario. Hubo un promedio diario de 35.000 estudiantes movilizados”, explicó.

Además, las entradas solicitadas anticipadamente permitieron recaudar más de $1.300 millones, que serán destinados a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

Rafaela: obras por $65.000 millones y el impacto en hotelería y gastronomía

El impacto tuvo características particulares en cada una de las sedes. En Rafaela, la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, destacó tanto las obras realizadas como la actividad generada durante los Juegos.

“La inversión en infraestructura en Rafaela alcanzó los $65.000 millones: $50.000 millones fueron aportados por el Estado provincial para las obras y otros $15.000 millones correspondieron a la inversión privada para la Villa Suramericana”, explicó Imoberdorf.

Durante la competencia, más de 200.000 personas participaron de las actividades deportivas y los Fan Fest en Rafaela, de acuerdo con las estimaciones municipales. La funcionaria calculó además alrededor de 1.000 pernoctaciones y 1.200 excursionistas por jornada.

“La gastronomía generó más de $1.400 millones en la ciudad y la hotelería, aproximadamente $910 millones. Fueron los dos sectores con mayor impacto económico durante los Juegos”, detalló Imoberdorf.

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El legado de los Juegos y las inversiones que quedan en las ciudades

Más allá del impacto durante las dos semanas de competencia, Aeberhard puso el foco en la infraestructura que quedó instalada en las tres ciudades.

En Rafaela mencionó el nuevo velódromo y las intervenciones en iluminación, ciclovías, calles y avenidas; en Santa Fe, la conformación de un nuevo distrito deportivo; mientras que en Rosario destacó las obras realizadas en torno al Parque Independencia.

“En Rafaela, el velódromo no existía. A partir de esa obra se intervino todo el entorno del estadio, con ciclovías, iluminación, nuevas calles y avenidas. En Rosario también se realizaron obras en el Parque Independencia y se construyó el Invencible Arena”, enumeró la ministra.

“También se hicieron muchas obras alrededor de los estadios. Fue una inversión importante que no solamente tuvo impacto durante los Juegos, sino que deja infraestructura para las ciudades”, agregó.

Para Aeberhard, a las obras y al movimiento económico se suma un activo más difícil de cuantificar: la experiencia y el posicionamiento que adquirió Santa Fe para organizar grandes acontecimientos.

“Hay un activo intangible que es el posicionamiento y eso no tiene precio. También queda la experiencia y el conocimiento adquirido para organizar este tipo de eventos”, sostuvo. En ese marco, destacó además la participación de los voluntarios: se inscribieron 8.800 personas y finalmente participaron más de 4.000.

Ese posicionamiento tuvo también un correlato concreto en el movimiento turístico. De acuerdo con el balance oficial de la Provincia, en la ciudad de Santa Fe el 87% de quienes la visitaron durante esos días lo hicieron motivados por la competencia, una proporción que muestra el peso que tuvo el evento en la llegada de visitantes.

La apuesta por nuevos grandes eventos

El calendario deportivo de Santa Fe no terminará con los Suramericanos. La Provincia ya mira hacia los Juegos Panamericanos Junior 2029, que tendrán a Rosario como sede principal y volverán a utilizar parte de la infraestructura desarrollada.

“En 2029 vamos a tener los Panamericanos Junior, con Rosario como sede principal y otras ciudades como subsedes. Además, la ciudad de Santa Fe tendrá las Olimpíadas de la UTN, que podrán realizarse gracias a las villas construidas para los Juegos”, señaló Aeberhard.

El dato clave es que las villas permitieron alojar a unos 4.000 atletas durante los Juegos sin recurrir a la capacidad hotelera de las ciudades sede, una infraestructura que ahora también forma parte del legado. “Todo esto fue posible a partir de acuerdos entre el sector privado y los gobiernos locales. También contamos con financiamiento de CAF, a través de un crédito internacional destinado a obras”, concluyó la ministra.