Alianza de tres grandes cámaras empresarias para pedir reforma laboral y tributaria

Según pudo averiguar Ámbito, se van a hablar de cuatro grandes temas relacionados al panorama empresario argentino. Por un lado, presentarán propuestas al Gobierno de reforma laboral, impositiva y financiera. “Son debates que la clase política no está dando, están en deuda con el sector productivo”, contó una fuente que participará del encuentro.

Si bien entre las tres cámaras empresarias gremiales tienen distintos intereses por los tamaños de las empresas que las conforman, en cuanto a reformas estructurales comparten las mismas ideas. Con matices, coinciden en que se necesita una “adecuación laboral”, un mayor apoyo del sistema bancario, y cambios en el sistema tributario, para evitar la “anarquía” entre las distintas provincias, según comentaron fuentes del sector privado.

Buscan conformar algo así como una Mesa de Enlace, pero no del sector agropecuario, sino por el contrario que aglutine a la industria, el comercio y los servicios, con presencia en todo el país. Si bien la idea es la de la Mesa de Enlace, como una gremial que pueda juntar a varias entidades, el perfil será más similar al del Consejo Agroindustrial Argentino, que se estableció como un organismo que buscaba “negociar”, y no confrontar, y que de hecho redactó junto al Gobierno un proyecto de ley agroindustrial con beneficios para el sector. Si bien la iniciativa llegó a la Cámara de Diputados, todavía no fue aprobada.

Pero además, estarán presentes los temas de coyuntura. La urgencia, coinciden las tres entidades, pasa por las importaciones. De hecho, este martes la UIA realizó el encuentro habitual de la Junta Directiva y en un comunicado, con tono sutil, hizo referencia al tema: “Las dificultades para acceder a insumos importados, la suba de tasas y la búsqueda de mecanismos para dinamizar la actividad industrial fueron algunos de los temas tratados”.

Según un relevamiento realizado por Ámbito en distintas cámaras empresarias, si bien el tema de importaciones sigue siendo la principal preocupación, los empresarios consultados aseguran que el mecanismo SIRA, que reemplazó a las SIMI, “está más ordenado”, y en las últimas semanas hubo “nuevas aprobaciones”. Sin embargo, explicaron que el mínimo plazo que da el SIRA de acceso al dólar oficial para importar insumos es de 60 días. Por lo que el problema no pasa tanto por la aprobación, sino por conseguir financiamiento. Así, los problemas no se sitúan en sectores puntuales, sino más bien en aquellas empresas de menor tamaño que no consiguen un crédito en el exterior, o no logran que sus clientes les financien.

Uno de los organizadores del encuentro aseguró que las entidades sienten la necesidad de “poner debates sobre la mesa”, para que después no salgan leyes con las que no coinciden, y pusieron como ejemplo la del teletrabajo. “Nosotros somos las tres entidades gremiales empresarias del sector productivo. Los otros encuentros como IDEA son de empresarios o ejecutivos, pero no gremiales”, afirmó uno de los organizadores.

Entre CAC y CAME suele haber más relación por compartir las paritarias con el sindicato de comercio. Si bien aseguran que tienen distintos intereses, debido a que CAC y UIA representan a medianas y grandes empresas de comercio e industria (respectivamente), mientras que CAME aglutina a pequeñas y medianas, aseguran que hay muchos puntos en común, como trabajar por el sistema productivo argentino. “Los presidentes de las principales cámaras empresarias de la industria, el comercio y los servicios debatirán por primera vez en CAME sobre las problemáticas que enfrentan las empresas argentinas y evaluarán posibles soluciones”, asegura el comunicado difundido por la CAME.