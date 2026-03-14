Últimas horas para completar la mochila escolar: cómo acceder a descuentos en útiles y uniformes

Facilitá la compra de útiles escolares con las nuevas ofertas para la vuelta a clases.

La compra de útiles escolares y otros materiales para el ciclo lectivo 2026.

Con el comienzo de clases, la compra de útiles y materiales para el ciclo lectivo 2026 vuelve a convertirse en una de las principales preocupaciones para las familias argentinas. El costo de la lista escolar depende mayormente en la marca y del tipo de productos que se elijan, ya que entre las distintas opciones pueden haber diferencias importantes de precio. Por ejemplo, entre una marca y otra de lápices de colores puede haber diferencias de más de $15.000.

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Los útiles escolares básicos aumentaron un 24% respecto a 2025 , mientras que los guardapolvos registraron una suba promedio del 13%. En este contexto, completar la lista escolar para un alumno de primaria puede costar entre $120.000 y $243.000, dependiendo de la calidad de los productos seleccionados.

En 2026, las familias que optan por productos de menor costo se enfrentan a una canasta escolar que, a pesar de ser más accesible, también registró aumentos importantes. Para los alumnos de primaria, un set básico de útiles escolares tiene un precio aproximado de $42.637 a $120.000 o $243.000 , lo que representa un incremento del 24% en comparación con 2025.

A este monto se le deben sumar otros gastos indispensables para el inicio del ciclo lectivo. En cuanto a los uniformes, los guardapolvos rondan los $37.849 tras un aumento del 13%.

Las mochilas simples comienzan en $20.999 , mientras que las cartucheras más sencillas se pueden conseguir desde $3.000. Estas opciones suelen ser elegidas por las familias que necesitan ajustarse a un presupuesto limitado.

alumnos - mochilas.jpg Freepik.

Sin embargo, incluso dentro de esta gama económica los precios continúan mostrando incrementos respecto a años anteriores, lo que hace que completar la lista escolar represente un esfuerzo cada vez mayor para muchos hogares.

Si optamos por productos con licencia el presupuesto se puede elevar muchísimo más el costo de la canasta escolar. Las mochilas con personajes populares como Disney, Marvel, Harry Potter o Pokémon son mucho más caras que las mochilas simples y pueden superar los $130.000.

Algo parecido pasa con las cartucheras. Mientras que las más básicas pueden encontrarse entre $5.000 y $6.000, dependiendo del diseño y la marca, los modelos con más compartimentos o licencias suelen tener precios mucho más caros.

La mayor diferencia de precios se observa en el terreno tecnológico, ya que muchos estudiantes, especialmente en el nivel secundario, necesitan dispositivos electrónicos para sus estudios.

Sindicato denuncia a Carrefour por vender pañales que entregó gratis a sus afiliados

Carrefour: promo vuelta al cole

Las promociones de Carrefour para la vuelta al colegio con las siguientes:

3 cuotas sin interés en compras de artículos de oficina, escritura y manualidades, papelería escolar y comercial (sin incluir resmas), superando los $50.000 pagando con tarjeta.

6 cuotas sin interés en todas las mochilas pagando con

3 cuotas sin interés en compras superiores a los $50.000, en indumentaria infantil y calzado colegial.

6 cuotas sin interés en todas las notebooks, tablets, monitores e impresoras, pagando con tarjeta.

6 cuotas sin interés en todos los muebles de interior pagando con tarjeta.

Hay mochilas lisas a partir de $19.990 y las mochilas con carrito están rondando los $59.990. Los lápices de colores están entre los $1.990 y los $10.990, dependiendo de la marca y la cantidad de colores que traen.

También hay cartucheras de todo tipo, como por ejemplo lisas, con peluche y algunas de hasta 2 pisos. Sus precios rondan entre los $4.050 y $10.990 las más sencillas, hasta llegar a las cartucheras de Moovind de 2 pisos que rondan entre los $29.990 y los $59.500.

En cuanto a indumentaria, además de las cuotas, hay 3x2 en medias y descuentos tanto en pantalones como en ropa interior. En Carrefour podés encontrar conjuntos para el uniforme y guardapolvos también.