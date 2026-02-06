Canasta escolar 2026: cuánto cuesta completar la lista de materiales y diferencia de presupuestos entre productos económicos y con licencia

Los útiles escolares básicos subieron un 24% respecto al 2025 y los guardapolvos promedian un incremento del 13%.

A días del comienzo de clases, la compra de útiles escolares y otros materiales para el ciclo lectivo 2026 se presenta como una de las principales preocupaciones para las familias argentinas.

El aumento de los precios en comparación con el año pasado es notable, con subas que rondan el 24% en los útiles escolares y un 15% en los productos de secundaria, de acuerdo con un relevamiento de "Focus Market".

Equipar a un alumno de primaria con los materiales básicos puede costar hasta $243.000 , dependiendo de las opciones elegidas, mientras que si se incorporan dispositivos tecnológicos como notebooks o celulares, el presupuesto puede superar el millón de pesos. A continuación, conocé los detalles.

En el 2026, las familias que optan por productos de bajo costo se enfrentan a una canasta escolar que, aunque es más accesible, registró aumentos importantes. Para los alumnos de primaria , un set básico de útiles escolares tiene un precio aproximado de $42.637 , lo que representa un aumento del 24% en comparación con 2025.

Según el informe, en cuanto a los uniformes , los guardapolvos subieron un 13% , alcanzando los $37.849 . Las mochilas simples, sin características adicionales, comienzan en $20.999 , mientras que las cartucheras más sencillas se consiguen desde $3.000 .

Estas opciones básicas son las que muchos eligen para ajustarse a un presupuesto limitado. Sin embargo, los incrementos en los precios de los productos no se detienen ahí, ya que los artículos tecnológicos como auriculares o calculadoras científicas también presentan subas.

libreria

Canasta escolar 2026: productos con licencia

Optar por productos con licencia puede elevar considerablemente el costo de la canasta escolar. Las mochilas de carro con personajes populares de Disney, Marvel, Harry Potter o Pokémon, por ejemplo, son mucho más caras que las simples y puede superar los $130.000; mientras que, una cartuchera de este estilo, llega a costar entre $5.000 y $6.000, dependiendo del diseño y la marca.

Sin embargo, este año la mayor disparidad de precios se encuentra en el terreno tecnológico, ya que muchos estudiantes, especialmente en el nivel secundario, necesitan dispositivos electrónicos como computadoras, auriculares y celulares.

El kit para completar el equipamiento escolar puede incluir una notebook de 15 pulgadas, una impresora láser, auriculares con micrófono y un servicio de internet de 300 MB, con un valor total de $1.115.597, lo que representa un aumento del 7% en comparación con 2025.

Además, aquellos que también necesiten un celular deben considerar un gasto adicional de $419.999 por el equipo, más $25.697 para el servicio de telefonía móvil con 4GB de datos, un 32% más que el año pasado.

UBA comienzo de clases.jpg UBA

Cuánto cuesta comprar la lista de materiales en 2026

Armar la canasta escolar 2026 se volvió un verdadero desafío para las familias argentinas, especialmente aquellas que deben equipar a varios hijos. A nivel general, completar la lista de útiles escolares y otros materiales educativos para un alumno de primaria costará entre $120.000 y $243.000, dependiendo de la calidad y tipo de productos seleccionados.

Si se opta por la versión económica, los costos empiezan en torno a los $42.637 para el set básico. A este monto se le deben sumar los gastos en guardapolvo, mochilas y cartucheras, con un incremento significativo respecto al año anterior.

En el caso de los alumnos de secundaria, el costo de la canasta mínima (útiles, mochila y cartuchera) ronda los $95.592, un 15% más que en 2025.

A lo largo de los últimos años, las compras para el ciclo lectivo se volvieron cada vez más estacionales, con muchas familias comenzando sus adquisiciones en diciembre o aguardando hasta último momento para aprovechar los mejores descuentos.