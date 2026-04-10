Un modelo de IA puede poner en riesgo la seguridad de los bancos, según Bessent y Powell + Seguir en









Los dos funcionarios estadounidenses convocaron a una reunión para definir los límites de Mython, la última versión de la empresa Anthropic.

La IA que puede ser un peligro para los bancos estadounidenses.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, convocaron esta semana una reunión urgente con los directores ejecutivos de los bancos para advertirles de los riesgos cibernéticos que plantea el último modelo de inteligencia artificial (IA) de Anthropic, según informaron el jueves dos fuentes cercanas.

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Anthropic lanzó el potente modelo Mythos esta semana, pero no llegó a lanzarlo de manera generalizada, alegando la preocupación de que pudiera poner de manifiesto vulnerabilidades de ciberseguridad hasta ahora desconocidas.

La empresa afirmó que el modelo es capaz de identificar y explotar debilidades en "todos los principales sistemas operativos y todos los principales navegadores web". La semana pasada, dijo que mantenía conversaciones con representantes del Gobierno de EEUU sobre las "capacidades cibernéticas ofensivas y defensivas" del modelo.

Una tercera fuente cercana al asunto reiteró la iniciativa de Anthropic, afirmando que la empresa informó de forma proactiva a altos cargos del Gobierno de EEUU y a las principales partes interesadas del sector sobre las capacidades de Mythos antes de su lanzamiento.

ANTHROPIC Límites en el acceso a Mythos La reunión organizada por el Tesoro en Washington el martes tenía como objetivo garantizar que los bancos sean conscientes de los riesgos que plantean Mythos y modelos similares, y que estén tomando medidas para defender sus sistemas, según una de las fuentes.

Las invitaciones se enviaron mientras la mayoría de los directores ejecutivos de los principales bancos estadounidenses ya se encontraban en Washington para asistir a otras reuniones, según una de las fuentes. El acceso a Mythos se limitará a unas 40 empresas tecnológicas, entre las que se incluyen Microsoft y Google, según ha informado la empresa emergente. Bloomberg News, que fue la primera en informar sobre el tema el jueves, señaló que estuvieron presentes los directores ejecutivos de Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo y Goldman Sachs. El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, no pudo asistir, según informó una de las fuentes a Reuters. Goldman Sachs, Wells Fargo y la Reserva Federal (Fed) se negaron a hacer comentarios. El Tesoro, las entidades crediticias y Anthropic no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.