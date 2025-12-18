El concepto de maratonear una serie es algo que se inició con Netflix y sus producciones atrapantes, que mantienen en vilo al espectador. La producción que cumple con el requisito de una temporada de pocos capítulos y cuenta con una trama magnética suele consumirse, en muchos casos, en un fin de semana o en una noche de desvelo.
La serie de Netflix que desafía los roles de género y es ideal para maratonear en las vacaciones
Ideal para ver de un tirón, esta producción de la plataforma de streaming tiene una propuesta diferente y atrapante.
Con esta premisa, la plataforma de streaming más popular del mundo apostó por una nueva obra que cumple con estas condiciones. Además, logró abrir un debate debido a su curiosa trama, que pone sobre la mesa si realmente vale la pena o no seguir con los roles de género tradicionales.
De qué trata El niñero, el estreno de Netflix
La trama de esta serie disponible en Netflix está centrada en la vida de una exitosa ejecutiva llamada Jimena. Ella intenta equilibrar su vida entre el trabajo y ser mamá de tres hijos, mientras su divorcio sigue adelante. En el proceso, termina viéndose obligada a contratar a Gary como niñero.
La historia de estos dos extraños comienza a tornarse romántica, con situaciones de comedia y una tensión entre ambos que hará que cada capítulo sea más atrapante que el anterior. En el medio también se juzga si un hombre es o no una buena elección para cuidar de los niños, lo que abre un debate sobre los roles tradicionales de género, pero lo que no saben es que detrás de esa fachada hay otras intenciones que terminan de aportar el misterio necesario a la ficción.
Netflix: tráiler de El niñero
Netflix: reparto de El niñero
- Sandra Echeverría
- Iván Amozurrutia
- Diana Bovio
- José María Torre
- Anthony Giuletti
- Alexander Tavizon
- Cassandra Iturralde
- Moisés Arizmendi
- Eugenio Montessoro
