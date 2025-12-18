La serie de Netflix que desafía los roles de género y es ideal para maratonear en las vacaciones + Seguir en









Ideal para ver de un tirón, esta producción de la plataforma de streaming tiene una propuesta diferente y atrapante.

La obra es perfecta para ver en familia o con amigos. Freepik

El concepto de maratonear una serie es algo que se inició con Netflix y sus producciones atrapantes, que mantienen en vilo al espectador. La producción que cumple con el requisito de una temporada de pocos capítulos y cuenta con una trama magnética suele consumirse, en muchos casos, en un fin de semana o en una noche de desvelo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta premisa, la plataforma de streaming más popular del mundo apostó por una nueva obra que cumple con estas condiciones. Además, logró abrir un debate debido a su curiosa trama, que pone sobre la mesa si realmente vale la pena o no seguir con los roles de género tradicionales.

El Niñero Netflix La obra es uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming. Netflix De qué trata El niñero, el estreno de Netflix La trama de esta serie disponible en Netflix está centrada en la vida de una exitosa ejecutiva llamada Jimena. Ella intenta equilibrar su vida entre el trabajo y ser mamá de tres hijos, mientras su divorcio sigue adelante. En el proceso, termina viéndose obligada a contratar a Gary como niñero.

La historia de estos dos extraños comienza a tornarse romántica, con situaciones de comedia y una tensión entre ambos que hará que cada capítulo sea más atrapante que el anterior. En el medio también se juzga si un hombre es o no una buena elección para cuidar de los niños, lo que abre un debate sobre los roles tradicionales de género, pero lo que no saben es que detrás de esa fachada hay otras intenciones que terminan de aportar el misterio necesario a la ficción.

Netflix: tráiler de El niñero Embed - El niñero | Tráiler oficial | Netflix Netflix: reparto de El niñero Sandra Echeverría

Iván Amozurrutia

Diana Bovio

José María Torre

Anthony Giuletti

Alexander Tavizon

Cassandra Iturralde

Moisés Arizmendi

Eugenio Montessoro

Temas Series

Netflix