Navidad 2025: un supermercado argentino ofrece 6 cuotas sin interés en juguetes

La cadena nacional dio a conocer distintas promociones en juguetería para que las familias puedan comprar regalos con ahorro.

El supermercado también ofrece en visperas de Navidad descuentos en electrodomésticos y bazar.

La cuenta regresiva para la Navidad 2025 ya comenzó y, con ella, las jugueterías y supermercados de todo el país lanzan distintos descuentos y promociones para acompañar la época de los regalos. En alianza con los distintos bancos y billeteras virtuales, una de las principales cadenas de supermercados nacionales reveló una serie de promociones exclusivas en juguetes, para que no falten los regalos de los más chicos.

A medida que se acerca la Navidad, estas ofertas se hacen más presentes, y la cadena de supermercados COTO no se quedó atrás. Para brindarle estos beneficios a sus compradores, se publicaron diversas promociones en juguetería y rodados, con el objetivo de facilitar la época de compras navideñas de sus clientes. Conocé acá los bancos y billeteras que se afiliaron y cómo son los beneficios:

COTO.jpg Coto: promoción en juguetería y rodados En las vísperas de Navidad 2025, la reconocida cadena nacional hizo públicas una serie de promociones exclusivas para que sus clientes aprovechen. Tanto en rodados como en toda su línea de juguetería, así quedan los beneficios con cada banco:

Promociones en juguetería Desde el 15 de diciembre al 8 de enero, 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe, Banco San Juan y Banco Entre Ríos.

Desde el 16 de diciembre al 8 de enero, 12 cuotas sin interés abonando con tarjetas Visa, American Express y Mastercard del Banco Galicia.

Desde el 12 de diciembre al 8 de enero, 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas Visa y Mastercard del Banco ICBC. Promociones en rodados Desde el 15 de diciembre al 8 de enero, 12 cuotas sin interés abonando con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe, Banco San Juan y Banco Entre Ríos.

Desde el 16 de diciembre al 8 de enero, 12 cuotas sin interés abonando con tarjetas Visa, American Express y Mastercard del Banco Galicia.

Desde el 12 de diciembre al 8 de enero, 12 cuotas sin interés abonando con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Ciudad.

Desde el 12 de diciembre al 8 de enero, 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas Visa y Mastercard del Banco ICBC.

