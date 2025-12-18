La Argentina supera la media mundial en suicidios + Seguir en









El país registró un caso cada dos horas. En total, se contabilizaron más de 4.000 hechos en 2024, con 9 muertes cada 100.000 habitantes,

La OMS advierte que, a diferencia de otras afecciones, el suicidio es prevenible si se abordan los factores de riesgo a tiempo. AFP/Getty Images

La Argentina registra un suicidio cada 2 horas. El número indica un máximo histórico en la cantidad de muertes autoprovocadas anuales y supera la media mundial, de acuerdo a los reportes estadísticos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad.

El país contabilizó 4.249 casos en 2024, lo que representa una tasa local de 9,8 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio global oscila cerca de los 8,1 casos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Argentina supera la media mundial El suicidio afecta de manera desproporcionada a la población joven, como consecuencia de factores multicausales entre los que se destacan económicos y sociales. A la par, se suma la falta de acceso oportuno a tratamientos profesionales en diversos puntos nacionales. Con estos datos, el suicidio es hoy la principal causa de muerte violenta, seguido por los siniestros viales y los homicidios dolosos, de acuerdo al informe.

Prevencion del suicidio En la Argentina, se reconoce un alza en las consultas. Sin embargo, los recursos de prevención aún resultan insuficientes. UNICEF La OMS advirtió que algunos factores de riesgo se relacionan a "dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir la asistencia necesaria", citó el informe nacional. Además, agregó otros factores como la fácil disponibilidad de medios utilizables para su concreción y la estigmatización de quienes buscan ayuda.

En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, se debe comunicar telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.