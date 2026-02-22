Por qué recomiendan limpiar las maderas con sal y limón y cómo hacerlo para que funcione + Seguir en









Una técnica que reduce el uso de productos industriales en la cocina y cuida tu salud.

Incorporar este hábito mejora la higiene de la cocina y extiende la vida útil de la tabla con un método simple y sustentable.

Las tablas de madera son ideales para cortar alimentos, servir picadas o preparar ciertas comidas, sin embargo la porosidad natural del material facilita la absorción de líquidos, restos orgánicos y olores persistentes, lo que aumenta el riesgo de contaminación cruzada si no se realiza una limpieza adecuada.

Frente a esa situación, especialistas en limpieza doméstica recomiendan alternativas simples. La combinación de sal gruesa y limón se presenta como una opción efectiva, accesible y compatible con superficies en contacto con alimentos, sin necesidad de utilizar detergentes ni desinfectantes industriales.

Beneficios de la sal y el limón sobre la madera La eficacia del método se explica por la función específica de cada ingrediente.

Sal gruesa: cumple un rol exfoliante que ayuda a remover residuos incrustados en las fibras , sin rayar ni dañar la superficie, lo que resulta clave para conservar la integridad de la tabla.

, sin rayar ni dañar la superficie, lo que resulta clave para conservar la integridad de la tabla. Limón: aporta ácido cítrico con efecto desodorizante y antibacteriano, capaz de neutralizar aromas intensos y reducir la presencia de microorganismos. Una limpieza periódica con este sistema reduce la absorción de humedad y previene la aparición de manchas oscuras, un problema habitual en este tipo de elementos.

limon y sal Gemini AI Cómo limpiar la madera con sal y limón, paso a paso Antes de iniciar el proceso, es importante una preparación mínima. La tabla debe estar libre de restos visibles de comida y completamente seca, ya que la suciedad previa reduce la efectividad del método. Los materiales necesarios son:

Sal gruesa

Un limón fresco

Cepillo o esponja suave

Agua tibia Para empezar hay que cubrir la superficie con una capa pareja de sal gruesa, cortar el limón por la mitad y frotar la sal para liberar el jugo. Se recomienda dejar actuar la mezcla entre 5 y 10 minutos, lapso suficiente para que el ácido cítrico actúe sobre manchas y olores. Una vez finalizado el proceso se enjuaga todo con agua tibia y se seca por completo la superficie para evitar la acumulación de humedad.

