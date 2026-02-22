Qué trámite tengo que hacer para cobrar el 20% retenido y hasta cuándo se puede presentar + Seguir en









El organismo previsional recordó a los titulares de la AUH el procedimiento para la presentación del documento obligatorio de la Libreta.

ANSES: cómo presentar la libreta AUh y acceder al 20% retendio.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden recuperar el 20% retenido durante 2024 mediante la presentación de la Libreta AUH. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió el plazo para este trámite, que permite acceder al complemento acumulado y a la Ayuda Escolar Anual.

Este documento certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los niños y adolescentes, requisitos esenciales para recibir el beneficio completo.

El proceso se realiza de manera digital a través de la plataforma "mi ANSES" o de forma presencial en las oficinas del organismo, sin necesidad de solicitar turno. La presentación de la Libreta AUH garantiza el cobro del 20% retenido durante el año anterior, un monto que varía según la cantidad de meses en los que se percibió la asignación.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Para qué sirve la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH es un documento anual que los beneficiarios deben presentar para acreditar que sus hijos cumplen con los requisitos de salud y educación. Este formulario permite acceder al 20% acumulado del año anterior y a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio adicional que complementa los ingresos familiares.

Sin la presentación de este documento, los titulares no pueden cobrar el monto completo de la asignación. La Libreta debe contar con las firmas de las autoridades escolares y de salud, lo que asegura que los niños reciben los controles necesarios para su desarrollo.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH El trámite digital para presentar la Libreta AUH sigue estos pasos: Ingresar a "mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, o utilizar la aplicación móvil.

Dirigirse a la sección "Hijos > Libreta AUH" y revisar la información de los hijos o personas a cargo.

Verificar que los datos de educación, salud y vacunación estén completos.

Si falta información, seleccionar la opción "Generar Libreta" para descargar o enviar el formulario por correo electrónico.

Imprimir el documento en una sola hoja y con buena calidad.

Llevar el formulario al centro de salud o a la escuela para que lo completen y firmen.

Tomar una foto del documento completo, asegurándose de que se vean las cuatro esquinas, que la imagen no esté movida o borrosa, y que pese menos de 3 MB en formato JPG.

Subir la foto a "mi ANSES" siguiendo las instrucciones en la sección "Hijos > Libreta AUH".

El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación. En caso de no poder realizar el trámite de manera digital, se puede hacer de forma presencial en una oficina de ANSES o en un operativo de atención sin turno previo. Hasta cuándo puedo presentar la Libreta AUH El plazo para presentar la Libreta AUH 2025 se extendió hasta el 31 de marzo de 2026. Este trámite permite acceder al 20% retenido durante 2024 y a la Ayuda Escolar Anual. La presentación se realiza de manera digital a través de la plataforma "mi ANSES" o de forma presencial en las oficinas del organismo. El monto retenido que se puede cobrar depende de la cantidad de meses en los que se percibió la asignación durante el período marzo 2024 - febrero 2025. Para quienes recibieron la AUH durante los 12 meses, el total acumulado asciende a $188.069,40 por hijo. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total alcanza los $408.824, con un 20% retenido que se libera tras la presentación del documento.

