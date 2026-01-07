Un informe reveló que ChatGPT pierde participación frente a Gemini en el tráfico global de IA

Datos de tráfico web y móvil muestran un reacomodamiento en el uso de asistentes de inteligencia artificial, en un contexto marcado por mayor competencia, diversificación de herramientas y cambios en las estrategias de las principales compañías del sector.

El informe de SimilarWeb muestra un corrimiento gradual de las visitas entre plataformas de IA generativa durante 2025.

El liderazgo de ChatGPT en el tráfico global de plataformas de inteligencia artificial generativa registró una caída sostenida durante los últimos doce meses , mientras Gemini , la propuesta de Google , avanzó hasta superar el 20% de participación en visitas web y móviles, según un relevamiento de SimilarWeb .

De acuerdo con los datos de la consultora, ChatGPT comenzó 2025 con una posición claramente dominante, concentrando el 86,7% del tráfico global entre los principales portales de IA generativa. Sin embargo, a comienzos de enero de 2026 esa cuota se redujo al 64,5% . En paralelo, Gemini escaló del 5,7% al 21,5% , alcanzando su máximo histórico de participación.

El seguimiento mensual muestra una tendencia consistente. En junio de 2025, ChatGPT descendió al 78,6% , mientras Gemini creció al 8,6% . Tres meses más tarde, las participaciones se ubicaron en 74,1% y 12,9% , respectivamente. Para diciembre, los registros marcaron 68% para ChatGPT y 18,2% para Gemini .

Otros actores también incrementaron su presencia, aunque en menor proporción. Entre ellos figuran DeepSeek , Grok (de xAI ), Perplexity , Claude (de Anthropic ) y Copilot .

El comportamiento observado refuerza la hipótesis de que una porción relevante de los usuarios de ChatGPT explora alternativas frente a la expansión de productos especializados. La proliferación de modelos de IA generativa, tanto de código abierto como propietarios, fragmentó el uso entre múltiples plataformas y diluyó el dominio que OpenAI había consolidado en la etapa inicial del auge de los asistentes de IA.

En ese contexto, el CEO de OpenAI, Sam Altman, declaró una “situación de código rojo” en una comunicación interna, en la que ordenó pausar proyectos secundarios y concentrar los esfuerzos en el perfeccionamiento de los servicios más utilizados. Allí advirtió que la pérdida de participación frente a Gemini y otros competidores representa un desafío directo al liderazgo de la compañía.

Desde SimilarWeb aclararon que el relevamiento mide cantidad de visitas y no usuarios únicos, por lo que los valores absolutos deben interpretarse con cautela. No obstante, señalaron que la tendencia descendente y ascendente de las principales plataformas resulta clara. El análisis incluye tráfico web y móvil de los sitios de IA generativa a escala global.

En paralelo, OpenAI confirmó que ChatGPT dejará de estar disponible en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026, tras un cambio en las políticas de uso de la Business API de la plataforma de Meta. La empresa indicó que los usuarios deberán utilizar las aplicaciones oficiales de ChatGPT en iOS, Android y web. Este ajuste podría redirigir parte del tráfico hacia Meta AI y otras herramientas integradas en ese ecosistema.

El avance de Gemini y la irrupción de nuevos contendientes consolidan un escenario cada vez más competitivo, en el que las preferencias de los usuarios se diversifican y las decisiones regulatorias o técnicas pueden modificar el acceso a los servicios de IA de uso masivo.

Alternativas y especialización por tareas

La expansión de los asistentes de inteligencia artificial dio lugar a herramientas especializadas que superan a ChatGPT en funciones concretas. Evaluaciones realizadas por expertos en áreas como literatura, ciencia, derecho y fotografía concluyeron que ningún chatbot domina todos los escenarios de uso, por lo que la elección depende del tipo de tarea.

En ese marco, Claude mostró mejores resultados en redacción de textos emocionales y revisión de documentos legales, mientras que el Modo IA de Google se posicionó como una opción preferente para la búsqueda de información actualizada.

En el campo de la edición y creación de imágenes, Gemini se destacó por su desempeño al modificar fotografías, con resultados realistas y precisos, en especial en la eliminación de objetos o personas sin dejar rastros evidentes.

No obstante, las evaluaciones también señalaron limitaciones transversales: las puntuaciones rara vez superaron el 70% de calidad de respuesta, y persisten errores frente a consultas ambiguas o pedidos de información altamente específica.