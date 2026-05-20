Pirelli suspendió la producción de neumáticos en Argentina por la caída de ventas.

Las tareas cesarán el domingo y reanudarán recién el martes en la planta de Stellantis. Pese a la medida, se pagará el total de los salarios a la plantilla de 650 trabajadores.

El fabricante de neumáticos Pirelli suspenderá parte de su producción en Argentina por la menor actividad en la industria automotriz y la caída de ventas. La filial local de la compañía italiana, la cual trabaja de lunes a lunes en tres turnos, frenará su planta de Merlo este fin de semana largo .

Las tareas cesarán el domingo y reanudarán recién el martes, por lo tanto no operará ninguno de los tres turnos. Pese a la medida, se pagará el total de los salarios a la plantilla de 650 trabajadores.

Las tareas cesarán el domingo y reanudarán recién el martes en la planta de Stellantis. Pese a la medida, se pagará el total de los salarios a la plantilla de 650 trabajadores.

La decisión se tomó en acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) , según informó la Agencia Noticias Argentinas, y fue adoptada tras el recorte de la producción en la terminal de Stellantis, ubicada en El Palomar.

La planta de Stellantis, donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008, sufrió un importante ajuste para este mayo y junio, por la caída de las ventas internas de autos 0 kilómetro y las exportaciones a Brasil, las cuales en abril cerraron con una contracción de 14% en los patentamientos y de 37,1% en la venta de vehículos al país vecino.

En este contexto, la sucursal pasará de dos turnos a uno y abrirá una lista de retiros voluntarios para parte de sus 2.300 operarios.

El caso refleja la actualidad de la industria nacional de cubiertas. Hoy en día la empresa fabrica, en promedio, entre 3.500 y 4.000 unidades por día, cuando en 2013 hacía 18.000 y en pandemia cerca de 9.000. Además, el 75% de los neumáticos que se venden en el país vienen del exterior. Señalaron también que, desde 2023, ya hubo 700 despidos en Pirelli.

Pese a que la decisión es por solo unas horas, en la industria se encendieron las alarmas y hay preocupación tras el antecedente cercano del cierre de FATE, que dejó a 920 personas sin trabajo.