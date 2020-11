Las ventas minoristas descendieron 14,9% interanual en octubre

“Más allá de los problemas de ingresos, empleo, y los niveles de endeudamiento de las familias, incidió en la baja la incertidumbre generada por la suba del dólar blue y las expectativas de un escenario de devaluación y alta inflación. Esto alentó el refugio en dólares de muchas familias, reduciendo la masa dedicada a consumo”, señaló la entidad.

“En la medida que esté esta brecha, la gente retrae el consumo porque el que tiene alguna disponibilidad, la vuelca a comprar dólares especulando con que puede seguir subiendo. En la medida que eso se estabilice se estabiliza toda la economía y de alguna manera puede incidir en una reactivación del consumo. Pero no es el único factor, obviamente. La actividad sigue en caída y en la medida que eso no se recupere el consumo tampoco se va a recuperar. Así que el panorama sigue siendo bastante incierto hacia futuro. También va a depender cómo siga la pandemia en el interior, en las provincias”, analizó ante Ámbito el vocero de CAME Pedro Cascales.

El informe destaca que uno de los sectores que no logra repuntar y muestra uno de los mayores índices de contracción es el de “Calzados y Marroquinería”, que en octubre cayó 35,9% anual. “Prácticamente no hay negocios que informen variaciones positivas. Sin dudas que la menor circulación de gente en la cuarentena redujo su necesidad, sumado a que es uno de los últimos productos que tienden a recuperarse en momentos críticos para la economía”, sostuvo el estudio, que destacó que la mayor baja del mes pasado se dio en “joyería, relojería y bijouterie”, con un desplome de 36,1%. Las ventas en “Indumentaria” cayeron 23,8% y en “Ropa, artículos deportivos y de recreación”, en tanto, el declive fue de 10,7%.