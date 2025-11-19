Verano 2026: una billetera virtual tendrá descuentos exclusivos en hoteles, transporte y entretenimiento durante la temporada + Seguir en









Conocé las promociones especiales de esta aplicación que podrás aprovechar desde diciembre hasta febrero.

Con Cuenta DNI, los usuarios podrán acceder a eventos gratuitos.

El Banco Provincia anunció una gran cantidad de promociones y beneficios por la llegada del verano, tanto para sus clientes como para los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI. Estos se mantendrán disponibles desde diciembre hasta febrero con el objetivo de dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos.

Estos nuevos beneficios se agregarán a los clásicos descuentos de Cuenta DNI, que se actualizan mensualmente. Para acceder a todas estas novedades, es fundamental registrar una cuenta en la aplicación, para lo que hay que escanear el DNI, validar la identidad y completar un formulario con datos personales.

cuenta dni Verano 2026: los descuentos de Cuenta DNI en la temporada Durante todo el verano, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a diversos descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas. Además, los usuarios podrán acceder a algunos de estos eventos de manera completamente gratuita por ser parte de la Comunidad Cuenta DNI.

Por otra parte, los usuarios de esta aplicación podrán acceder al programa Mesumo Navidad, en el que podrán acceder a vouchers del 10%, 20% o hasta 30% de descuento. Los respectivos topes de reintegro para estas promociones son $10.000, $20.000 y $30.000 y se podrá utilizar en cualquier comercio que opere con la billetera digital.

Los usuarios podrán canjear sus puntos desde el 1 hasta el 10 de cada mes y podrán utilizar los vouchers del 15 al 30. Estos se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.