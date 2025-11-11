Noviembre 2025 con cuenta DNI: ¿Cuáles son los descuentos en supermercados para este mes?







La tarjeta digital del Banco Provincia vuelve a ofrecer grandes reintegros en las compras del día a día, en locales adheridos.

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios en supermercados durante noviembre. Gentileza - Banco Provincia

La billetera virtual del Banco Provincia tiene promociones todos los meses, para quienes pagan con la app desde el celular. Estas campañas te permiten reducir tus gastos habituales y son muy buscadas por familias que necesitan organizar sus compras.

En noviembre 2025, siguen activos los reintegros y descuentos en supermercados y comercios vinculados. De todas formas, las fechas, los porcentajes y los topes varían según la cadena, así que conviene revisar como son las promociones.

Cuenta DNI: descuentos en supermercados para noviembre 2025 Durante este mes, los usuarios pueden acceder a descuentos en distintos supermercados de la Provincia de Buenos Aires. Cada cadena tiene días específicos y, en algunos casos, no hay límite de devolución.

Cronograma de rebajas:

Día: 20% de descuento los lunes , con tope de $8.000 por día .

Chango Más: 20% los jueves, viernes y sábados , sin tope de reintegro .

Vital: 20% los martes y domingos , con reintegro máximo de $20.000 por persona .

Carrefour: 10% los miércoles , también sin tope .

Toledo: 20% los miércoles, sábados y domingos , con reintegro automático .

Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles , con un límite semanal de $6.000 .

Nini Mayorista: 20% los martes, hasta $20.000 por día y por persona. Estas promociones son válidas pagando con la aplicación Cuenta DNI en cajas físicas o en las plataformas online de los comercios adheridos.

Los otros beneficios imperdibles de Cuenta DNI en noviembre 2025 Además de los supermercados, la app también tiene rebajas en alimentos frescos, librerías, gastronomía y otros rubros del día a día: Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% el sábado 15 y domingo 16 , con tope de $8.000 por persona , equivalente a consumos de hasta $26.700 .

Comercios de cercanía: 20% todos los viernes , con tope de $4.000 (equivale a $20.000 en compras).

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días , con tope semanal de $6.000 (equivale a $15.000).

Universidades: 40% todos los días en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con tope semanal de $6.000 .

Librerías: 10% lunes y martes , sin tope .

Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves , sin tope .

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas vinculadas en la app.