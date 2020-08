AFIP denunció a Vicentin por uso de facturas apócrifas para cobrar reintegros por $111,6 millones

Lo AFIP detectó la trapisonda durante la fiscalización realizada sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. En se relevamiento se determinó que la empresa agroexportadora presentaba ante el fisco facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores.

Según informó el organismo, la denuncia penal por “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales” fue presentada este viernes 21 de agosto ante el Juzgado Federal de Reconquista. El Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas por la AFIP.

A partir de la fiscalización los inspectores de la AFIP constataron inconsistencias en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar los reintegros entre 2016 y 2019. De esta manera el organismo pudo determinar que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería.

“Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros, pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados”, informó el organismo.

Ante la falta de explicaciones, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no se pudo demostrar actividad real de los emisores de las facturas. Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos.

Entramado societario

La denuncia de la AFIP, se suma al pormenorizado pormenorizado análisis de 164 actas de las reuniones del directorio de Vicentin, celebradas entre 10 de marzo de 2017 y el 9 de junio de 2020, colectadas por el equipo de auditores de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) entre el 16 y 19 de junio.

En el informe “Análisis de las decisiones adoptadas por el Órgano de Administración”, elaborado por la SIGEN, lo primero que surge con suma evidencia es el gran menoscabo patrimonial que tuvo Vicentin SAIC entre el último Estado Contable cerrado el 31/10/18, y el “Estado detallado y valorado de activos y pasivos” al 10/02/20, incorporado en el expediente del concurso, que lleve adelanta Fabián Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista.

Al 31/10/18, los libros contables mostraron una importante ganancia anual de $1.880 millones, según el correspondiente estado de resultados consolidados. El balance arroja que el total de activos era de $ 64.272 millones, de los cuales el 40% remite a activos no corrientes y el 60% a activos corrientes. Por su parte los pasivos eran de $ 43.976 millones, de los cuales el 54% son pasivos corrientes. De esta forma, el Patrimonio Neto (activo menos pasivo) era de $20.296 millones. Sin embargo, del balance de activos y pasivos al 10/02/20, presentado al concurso preventivo, surge que el pasivo concursado de la Sociedad representaría el 97,46% del total de activos.

Estos números muestran que en los últimos 20 meses la empresa incrementó un 126% su pasivo de $43.976 millones al 31/10/2018 a $99.486 millones según la información aportada en el Concurso Preventivo, y disminuyó un 88% su Patrimonio Neto, de $20.296 millones a $2.483 millones, en el mismo periodo