Diálogos de Wall Street

Gordon Gekko: El sentimiento es burbujeante. Sin dudas. Pero no todo sube. Los bonos largos están cayendo bastante de prisa. La aventura de los redditers y robinhooders cobró vuelo y notoriedad sólo para precipitarse luego a la misma velocidad. GameStop, por caso, cotiza a un 12% de lo que fue su valor de cierre en el pico del frenesí. El oro se resiste, no participa de ninguna euforia. Y la conspiración para catapultar a la plata no prendió.